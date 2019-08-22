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aksam.com.tr
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 07:51
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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 07:51

Sergen Yalçın yeni hedefini açıkladı

Sergen Yalçın yeni hedefini açıkladı

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de hedef koymak için çok erken olduğunu ancak sezonu ilk 8'in içinde tamamlamayı istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı ekip, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken, teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu eleme müsabakaları oynadıklarını belirten Yalçın, buna rağmen Medipol Başakşehir karşısında galip gelerek lige iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydetti.

Lige 3-0 kazandıkları zorlu Medipol Başakşehir maçıyla başladıklarını hatırlatan Yalçın, "Bu hafta da Trabzon'a gideceğiz. Zorlu bir maçla başlamak tabii ki kolay değil ama bu galibiyet biraz bizi rahatlattı. Oyuncularımızın performansından memnunum. 90 dakikalık bölümde 10-15 dakika bocaladık. Onun dışında oyunun tamamında net bir üstünlüğümüz vardı. İyi bir skorla güzel bir galibiyet aldık. Gayet mutlu bir şekilde sezona başladık." diye konuştu.

Yalçın, ligin en zor deplasmanlarından birine gideceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İyi bir takım Trabzonspor. Bu sene çok iyi bir kadro kurdular. Arkalarında ciddi bir taraftar desteği var. UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi gidiyorlar. Kolay bir maç olmayacak. Bizi zor bir müsabaka bekliyor ama ligde bu maçları oynayacağız. Ligde böyle oynayacağımız 8-10 çok zorlu deplasman var. İyi hazırlanıp, en konsantre şekilde gidip, gereken en iyi neticeyi alıp oradan dönmeye çalışacağız. Daha sonra içeride oynayacağız ve milli maç arası girecek. Bu maçlardan iyi puanlar alırsak, o arayı iyi değerlendirip, daha moralli bir şekilde lige devam ederiz."

"GENİŞ KAPSAMLI KADROYLA RAHAT EDERİZ"

Bir gazetecinin transfer çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in bu konuda İstanbul'da çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Transfer sezonu bitene kadar 2-3 oyuncuyu daha kadrolarına katmayı düşündüklerini dile getiren Yalçın, "Mevcut oyuncularımızın performansından gayet memnunuz. Ancak geniş kapsamlı bir kadro elimizde olursa, çok daha rahat ederiz. Çünkü önümüzde 34 haftalık uzun bir maraton var. Fotoğrafın bütününe bakmak lazım. Kısa metrajlı düşünmemek lazım bu işleri. O yüzden biz de 2-3 transfer daha yapıp, daha güçlü, daha sağlam bir Yeni Malatyaspor ortaya çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'deki hedefleriyle ilgili soru üzerine ise Sergen Yalçın, "Şu anda hedef koymak için çok erken. Ligin birinci haftasında hedef koymak çok mantıklı değil ama Yeni Malatyaspor olarak bizim istediğimiz, ilk 8'in içinde bulunmak. Hedefimiz ligi ilk 8'in içinde bitirmek. Bitirebilir miyiz bilmiyorum. Onu da zaman gösterecek. Daha ligin birinci haftasından sonra böyle hedeflerle ilgili yorum yapmak çok zor. Daha önümüzde çok hafta var. 8-10 hafta oynadıktan sonra her şey çok daha netleşir diye düşünüyordum."

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