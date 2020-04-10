Sergen Yalçın Tyler Boyd'un takımda kalmasını istiyor

Gelecek sezona takım içi maliyeti düşürüp başlamak isteyen Beşiktaş'ta planlar yapılmaya başlandı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda yönetimden Tyler Boyd'un takımda kalmasını isteyerek, "Ondan yararlanacağım" dediği öğrenildi.
25 yaşındaki ABD'li futbolcu, bu sezon siyah - beyazlı formayla çıktığı 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
(Takvim)
Sezon sonu Inter'den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve bu nedenle Hoffenheim'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e transferde müthiş haber. Tecrübeli çalıştırıcının gözdesi olan Adil Aouchiche'nin PSG ile anlaşamadığı açıklandı. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılıların, oyun stili Zidane'a benzetilen Aouchiche için bir kez daha temasa geçeceği belirtildi.
Her geçen gün performansını artıran ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına giren Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için büyük bir övgü geldi.
Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy, Kırmızı-Beyazlı ekipte gösterdiği performansla adeta göz doldurdu. Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda takıma dönecek olan 22 yaşındaki stopere yeni transfer gözüyle bakıyor.
Trabzonspor'un yıllık kadro maliyetini 126 milyon TL'den 104 milyon 857 bin TL'ye düşüren Başkan Ağaoğlu, virüs salgınından daha güçlü çıkmak için düğmeye bastı.
Fenerbahçe, Gremio'nun 10 numarası Isaque Elias Brito için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler genç futbolcuya ‘Yeni Alex de Souza' gözüyle bakarken 22 yaşındaki oyuncunun takım arkadaşı Aldemir dos Santos Ferreira, “Isaque umarım Fenerbahçe'ye gitmez” ifadelerini kullandı.
Sezon ortasında kendisine yapılan sözleşme yenileme teklifine bir yanıt vermeyen Sırp çalıştırıcı, koronavirüs pandemisi sonrası Fenerbahçe'de kalmak istediğini paylaştı. Yönetimin Obra'yla yeniden temasa geçmesi bekleniyor.