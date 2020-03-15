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aksam.com.tr
  • 15 Mart 2020 Pazar 21:44
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  • 15 Mart 2020 Pazar 21:44

Sergen Yalçın: Türkiye şu anda en güvenli ülke

Sergen Yalçın: Türkiye şu anda en güvenli ülke

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile seyircisiz oynanan ve 0-0 eşitlik ile sona eren maçın ardından konuştu.

"İki tarafı da memnun etmeyen bir sonuç! Biz de kazanmak istiyorduk, iyi mücadele ettik. Seyir zevki veren bir maç olmadı, iki taraf da birbirini iyi çalışmış, biz de önlemlerimizi aldık, Galatasaray da önlemlerini aldı. Kötü bir maçtı, berabere bitti; böyle maçlar oynanıyor, çok fazla söyleyecek bir şey yok"

TÜRKİYE ŞU ANDA EN GÜVENLİ ÜLKE

"Bizim oyuncularımız perşembe günü bir toplantı yaptı. Yabancı futbolcular koronavirüsten dolayı çekiniyor ancak dünyanın diğer ülkelerine baktığınız zaman Türkiye şu anda en güvenli yer. Kulüp doktorumuz da oyuncularımıza bu durumu anlattı. İster istemez bu oluşan atmosferden dolayı etkileniyor. Seyircinin olmadığı bir maçta çok daha hareketli bir maç olacağını zaten beklemiyorduk. Mutlu değiliz, mutsuz değiliz ama bence hiç kimse mutlu değil"

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