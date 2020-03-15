Sergen Yalçın: Türkiye şu anda en güvenli ülke

"İki tarafı da memnun etmeyen bir sonuç! Biz de kazanmak istiyorduk, iyi mücadele ettik. Seyir zevki veren bir maç olmadı, iki taraf da birbirini iyi çalışmış, biz de önlemlerimizi aldık, Galatasaray da önlemlerini aldı. Kötü bir maçtı, berabere bitti; böyle maçlar oynanıyor, çok fazla söyleyecek bir şey yok"
TÜRKİYE ŞU ANDA EN GÜVENLİ ÜLKE
"Bizim oyuncularımız perşembe günü bir toplantı yaptı. Yabancı futbolcular koronavirüsten dolayı çekiniyor ancak dünyanın diğer ülkelerine baktığınız zaman Türkiye şu anda en güvenli yer. Kulüp doktorumuz da oyuncularımıza bu durumu anlattı. İster istemez bu oluşan atmosferden dolayı etkileniyor. Seyircinin olmadığı bir maçta çok daha hareketli bir maç olacağını zaten beklemiyorduk. Mutlu değiliz, mutsuz değiliz ama bence hiç kimse mutlu değil"
Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım başladı! Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Maçı izlemek isteyen milyonlarca taraftar "Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta?" aramasını yapıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...
süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile seyircisiz oynanan ve 0-0 eşitlik ile sona eren maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu ve koronavirüs için herkesi sakin olmaya davet etti.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında seyircisiz oynanan ve 0-0 golsüz eşitlik ile sona eren maçın ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.