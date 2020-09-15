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aksam.com.tr
  • 15 Eylül 2020 Salı 07:50
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Sergen Yalçın sessizliğini bozdu: 'Topu verdik, maçı aldık'

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu: 'Topu verdik, maçı aldık'

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Milliyet

Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karşılaşmayı evinde televizyondan izleyen Beşiktaş'ın teknik patronu maçta her şeyin hesapladığı gibi gittiğini söyledi, “Topu rakibe bırakıp, kendi planımızı uyguladık ve kazandık. Eksiklerimizi giderdiğimiz zaman çok daha güçlü bir takım olacağız” dedi.

Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 3-1 yenerek sezona moralli başlayan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın müsabaka sonrası telefona sarılarak tüm oyuncularını tebrik etti.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı için Trabzon’a gidemeyen ve maçı evinde televizyondan izleyen siyah-beyazlı hocanın, özellikle rakibe pozisyon verilmemesi konusunda takımını kutladığı bildirildi.

Yöneticilerle maçın önemli detaylarını konuşan Sergen Yalçın’ın, “Her şey planladığımız gibi oldu. Her zaman oyunu üçüncü bölgede oynayamayız. Topu bazen rakibe bırakmamız gerekebilir. Topu rakibe bırakıp, kendi planımızı uyguladık ve maçı kazandık. Sivasspor ve Antalyaspor ile oynadığımız hazırlık maçlarında bunu uyguladık. Top sürekli rakipte diye kötü oynadık şeklinde anlaşılmasın. Bu oyun bizim üzerinde çalıştığımız bir plandı. Benim cebimde tek bir oyun yok. Birçok oyun planımız var ve maça göre bu oyunlardan birini seçmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı teknik adam, milli araya kadar kayıpsız yola devam etmenin hesaplarını yaptığını da aktardı.

‘Sabırlı olalım’

Takımın gelişiminden memnun olduğuna vurgu yapan Sergen Yalçın’ın, “Trabzonspor gibi bir deplasmandan üç puanla dönmek çok önemliydi. Ayrıca ciddi eksiklerimiz var. Tüm bunlara rağmen milli araya en az kayıpla girersek bizim için çok iyi olacak. Milli araya bizim ‘bay’ haftamız da denk geliyor. Bu süreçte yeni isimleri takıma monte etmiş oluruz. 2-3 tane hazırlık maçından sonra sıkıntıların büyük kısmı giderilmiş olur. O zaman çok daha farklı bir Beşiktaş olacak. Bu dönemde tüm camia sabırlı olmalı” diye konuştuğu kaydedildi.

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