Sergen Yalçın oyuncu 'diriltmeye' Beşiktaş'ta da devam ediyor

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'ın sihirli dokunuşları devam ediyor Sergen Yalçın'ın sihirli dokunuşları devam ediyor Alanyaspor'dayken Ozan Tufan'ı yeniden futbola döndüren, Efecan'ı ise parlatan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta da sihirli dokunuşlarını sürdürdü. Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i dipten alan Yalçın, bu isimleri de ayağa kaldırdı.

Fenerbahçe'ye tarihi takas teklifiyle geldiler Fenerbahçe'ye tarihi takas teklifiyle geldiler Belçika basınında yer alan bilgilere göre Sarı lacivertlilere Samatta için bir takas teklifi geliyor. Buna göre Club Brugge, Krmencik ile Samatta'yı takas yapmayı planlıyor.

Çaykur Rizespor'a bir darbe de Fatih Karagümrük'ten Çaykur Rizespor'a bir darbe de Fatih Karagümrük'ten Süper Lig'in 11. hafta maçında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ı ligde yeni yıldızları uçuruyor Beşiktaş'ı ligde yeni yıldızları uçuruyor Beşiktaş'ta kadroya bu sezon katılan isimler özellikle ofansta büyük katkı yapıyor. Ligde 10. haftalar itibarıyla son 4 sezonun en yüksek puanına ulaşan Beşiktaş'ın başarısında kadroya yeni katılan oyuncuların büyük payı bulunuyor.

Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın eli değdi Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın eli değdi Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.