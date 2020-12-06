Sergen Yalçın oyuncu 'diriltmeye' Beşiktaş'ta da devam ediyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mucizevi dokunuşlarına devam ediyor...
Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde futbolu bırakma noktasına gelen Ozan Tufan'ı yeniden ayağa kaldıran Yalçın, Efecan Karaca'yı ise parlatmıştı.
Yalçın, Beşiktaş'a da düşüşte oldukları dönemde gelen Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i sihirli dokunuşları ile birer yıldız haline getirdi. Bu isimleri takımın vazgeçilmezleri yaptı.
PERFORMANSLARI TAVAN YAPTI
Sergen Yalçın'la yeniden doğan Aboubakar ile Larin golleriyle Beşiktaş'ı sırtlarken, Rosier ve Ghezzal sağ kanatta asistleriyle forvetleri besliyor. Yalçın'la coşan isimler Kartal'ı sırtlıyor.
Alanyaspor'dayken Ozan Tufan'ı yeniden futbola döndüren, Efecan'ı ise parlatan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta da sihirli dokunuşlarını sürdürdü. Beşiktaş'ta Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i dipten alan Yalçın, bu isimleri de ayağa kaldırdı.
Belçika basınında yer alan bilgilere göre Sarı lacivertlilere Samatta için bir takas teklifi geliyor. Buna göre Club Brugge, Krmencik ile Samatta'yı takas yapmayı planlıyor.
Süper Lig'in 11. hafta maçında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ta kadroya bu sezon katılan isimler özellikle ofansta büyük katkı yapıyor. Ligde 10. haftalar itibarıyla son 4 sezonun en yüksek puanına ulaşan Beşiktaş'ın başarısında kadroya yeni katılan oyuncuların büyük payı bulunuyor.
Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.
Beşiktaş formasıyla son 3 maçta 4 gol atarak önemli bir çıkış yakalayan Aboubakar'ın sözleşmesiyle ilgili olarak önemli bir detaya ulaşıldı. Porto'dan bonservis bedeli olmadan alınan Kamerunlu forvet, Kartal'dan başka bir takıma satılırsa gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.