Sergen Yalçın Larin ve Aboubakar ile özel olarak ilgileniyor

Yeni Malatyaspor maçının kazanılmasında başrolü oynayan Larin ile Beşiktaş'ın diğer golcüsü Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Gaziantep karşılaşması için hafta boyunca özel çalıştırıldı.
Sergen hocanın bu iki isme, farklı taktik idmanları ve gol vuruşları yaptırdığı belirtildi.
Hem Larin hem de Aboubakar'ın performanslarının teknik heyeti çok memnun ettiği bildirildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.
ÜST üste alınan mağlubiyetler sonrasında 31 Ekim'de Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında Marcao ya da Luyindama'nın satışından gelecek parayla yeni bir takım kurmayı planlıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hücum oyuncuları Larin ile Aboubakar'ı özel çalıştırdı.
Sakatlığını atlatan ve Antalyaspor maçında göz dolduran Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de ilk 11'e monte edilmesiyle birlikte Enner Valencia yedek kulübesine hapsolacak. Mame Thiam için ise forma hayal gibi görünüyor.