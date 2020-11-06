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aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 15:13
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Sergen Yalçın Larin ve Aboubakar ile özel olarak ilgileniyor

Sergen Yalçın Larin ve Aboubakar ile özel olarak ilgileniyor

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hücum oyuncuları Larin ile Aboubakar'ı özel çalıştırdı.

Yeni Malatyaspor maçının kazanılmasında başrolü oynayan Larin ile Beşiktaş'ın diğer golcüsü Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Gaziantep karşılaşması için hafta boyunca özel çalıştırıldı.

Sergen hocanın bu iki isme, farklı taktik idmanları ve gol vuruşları yaptırdığı belirtildi.

Hem Larin hem de Aboubakar'ın performanslarının teknik heyeti çok memnun ettiği bildirildi.

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