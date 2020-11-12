Sergen Yalçın: 'Kaleye gelen her top gol oluyor'

Milliyet

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda defanstaki sorunların altını çizdi, "Savunmada hala ciddi sıkıntılarımız var. Neredeyse kaleye gelen her top gol oluyor" dedi.

Milli aradan sonra Başakşehir, Fenerbahçe (D), Kasımpaşa ve Alanyaspor (D) ile üst üste oynanacak birbirinden kritik maçları en az kayıpla geçmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kurmaylarıyla birlikte "savunma" toplantısı gerçekleştirdi.

Deneyimli teknik adamın bugüne kadar oynanan maçlar üzerinden ortaya çıkan rakamları masaya yatırarak, "Savunmada hala ciddi sıkıntılarımız var. Neredeyse kaleye gelen her top gol oluyor" ifadelerini kullandığı belirlendi.

Galibiyetle ayrıldıkları Denizlispor ve Malatyaspor maçlarında bu durumu en az seviyeye indirebildiklerini dile getiren Sergen Yalçın, aynı performansı Gaziantep karşılaşmasında gösteremediklerini aktardı. Milli arada savunmada yaşanan sorunları çözmeyi planlayan siyah-beyazlı hoca, defanstaki yeni Kovid-19 vakaları ve Welinton'un sakatlığı yüzünden çözüm arayışına girişti.

Hem olumsuz istatistikleri düzeltmek isteyen hem de sakatlıklara alternatif bulmaya çalışan Sergen Yalçın, önce mevki değişikliklerine gidecek. Kovid-19 testleri pozitif çıkan oyuncuları iyileşse bile antrenman eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşayacak olan Yalçın, savunmadaki zaaflar nedeniyle daha fazla hücum futbolu oynamaları gerektiğini futbolcularına aktaracak. En iyi savunmanın hücum olması anlayışıyla takımı zorlu maçlara hazırlayacak olan siyah-beyazlı teknik adam, kalecilere de ekstra çalışmalar yaptıracak. Kaleci antrenörleri, Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu'nun cezalı olması nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında kaleyi koruyacak olan Utku Yuvakuran'la özel olarak ilgilenecek.

RAKİPLER 28 İSABETLİ ŞUT ATTI

Takım şut şut skor

Trabzon (D) 8 4 1-3

Antalyaspor 8 4 1-1

Konyaspor (D) 10 4 4-1

G.Birliği 10 4 0-1

Denizli (D) 9 5 2-3

Malatyaspor 6 1 1-0

Gaziantep (D) 8 6 3-1

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