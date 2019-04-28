Sergen Yalçın: İki takım da üzülmedi

Takım olarak ofansif maç çıkardıklarını ifade eden Yalçın, "Maça yine bireysel hatadan gelen golle başladık. Bu hataları bir türlü düzeltemiyoruz. Özellikle deplasmanlar da bu sıkıntıyı yaşıyoruz. İlk yarı özellikle oyun gücü bizdeydi. Çok daha etkiliydik. Pozisyonlar bizdeydi. Beraberliği erken bulduk." dedi.

İkinci yarıda mücadelesi yüksek dengeli bir oyun olduğunu aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"İkici yarı yağmur yağdıktan sonra daha mücadeleci daha eşit bir maç oldu diyebilirim. Özellikle Ozan’ın iki pozisyonu var. İkinci yarı rakibe hiç pozisyon vermedik. Sonuca baktığımız zaman adaletli gibi görülüyor. İki taraf da üzülmedi. Deplasmanda alınan bir puan bizim için 'Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz' mantığından gidecek olursak iyidir. Artık bundan sonra kalan 4 maça bakacağız. Puan cetvelinde iyi bir yerdeyiz. İnşallah bundan sonraki müsabakalarda iyi sonuçlar alıp ligi iyi bir yerde bitiririz."