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aksam.com.tr
  • 13 Aralık 2020 Pazar 21:57
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Sergen Yalçın: 'Hakemler gerçekten rezalet! VAR kime çalışıyor?'

Sergen Yalçın: 'Hakemler gerçekten rezalet! VAR kime çalışıyor"'

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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının Alanyaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Penaltıdan sonra VAR'daki arkadaşlar devreye girdiler sağ olsun. Penaltı mı değil mi siz bakarsınız ona. VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil. Neye göre verildiği belli değil. Olacak iş değil bu yaşananlar. VAR nedeniyle futbol doğallıktan çıkıp VAR'da oturanların eline geçti. Maçı kimin kazanacağı VAR'da oturan arkadaşların eline kalmış bir şey" dedi.

"Rıdvan'a atılan dirsek sarı kart mı ona da bakın" diyen Yalçın, "Kaşı maşı dağıldı çocuğun. Sadece rakiplerle oynasak sorun yok ama başkalarıyla da oynuyoruz. VAR sürekli bizim maçlarda devrede, lehimize olan hiçbir şeyde devreye girmiyor" ifadelerini kullandı.

"Buradan Serdar Tatlı ve MHK'ya söyleyeyim, hakemler gerçekten rezalet. Biz de iyi oynamadık tamam ama rakibin kaç pozisyonu var? Rakip baskılı, koşan iyi bir takım ama ortada oyun" diyen Yalçın, "Sürekli VAR'ın devreye girip futbolun doğasına aykırı pozisyonlarla penaltı verme maç kazandırma devrinin bitmesi lazım. Benim tavsiyem var, VAR'ı kaldırın bence. Hakemler hata yapabilirler, yanlış penaltı verebilir, ofsaytı kaçırabilir, razıyız, hata yapsınlar. Oyunun doğallığı kalktı. Ceza sahası içinde saçma bir pozisyon, birinin eline top değiyor, eli suratına çarpıyor, hemen çağır lap diye penaltı ver. Yok öyle işler artık futbolda ya"

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