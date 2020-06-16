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aksam.com.tr
  • 16 Haziran 2020 Salı 07:47
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Sergen Yalçın Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istedi

Sergen Yalçın Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istedi

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Antalyaspor maçının ardından önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan yenilginin ardından yolların ayrılması gereken isimleri de belirliyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlı yöneticilerle sürekli kadro yapılanması hakkında görüşen Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre ve Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'nın uygun maliyetle takıma dahil edilmesinin, önümüzdeki sezon çok önemli fayda sağlayacağını belirtti.

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