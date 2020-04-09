Sergen Yalçın geldi, Beşiktaş uçuşa geçti

Sergen Yalçın’lı Beşiktaş; Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Alanya karşılaşmalarının da bulunduğu 7 maçlık periyotta Abdullah Avcı döneminden daha başarılı hücum istatistikleri yakaladı. Şut ortalaması 12’den 14’e, isabetli şut 5,8’den 6,4’e, isabetli orta 5,7’den 7,6’ya yükseldi.
Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğe getirilişi sonrası takımda en önemli değişim hücumda yaşandı. Yalçın’ın ekibi tarafından yapılan analizlerde siyah beyazlıların hücum istatistiklerinin Abdullah Avcı dönemine oranla olumlu yönde geliştiğini ortaya koydu. Avcı döneminde maç başı ortalama 12 şut atan Beşiktaş’ta bu rakam Yalçın’ın gelişinden sonra 14’e yükseldi. İsabetli şut ortalaması 5,8’den 6.4’e, rakip ceza alanında topla buluşma sayısı 23’ten 27’ye, başarılı atak atraksiyonları da 28,5’ten 34,5’e çıktı.
7 maçta 14 puan topladı
Sezona başladığı Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig’de 18 karşılaşma oynayan siyah beyazlı takım, 30 puan toplarken, maç başı puan ortalaması 1,57 olarak gerçekleşti. Kartal, Sergen Yalçın’la çıktığı 7 lig karşılaşmasında 14 puan toplayarak, maç başı 2 puan ortalaması tutturdu. Bu dönemin en çok dikkat çeken özelliği 7 maçın 4’ünün deplasmanda olmasıydı. Siyah beyazlılar dış saha maçlarında Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 yenerken, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı, sezonun belki de en iyi futbolunu oynadığı Medipol Başakşehir karşısında ise 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Sergen Yalçın idaresindeki iç saha maçlarında ise Gaziantep’i 3-0, MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti, Trabzonspor ile de 2-2 berabere kaldı.
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