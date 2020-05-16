  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 08:51

Sergen Yalçın endişeli

Sergen Yalçın endişeli

Paylaş

Pozitif çıkan vakaların en az 14 gün karantinada kalacak olması Yalçın'ı düşündürüyor.

AKŞAM

İzinli olarak ülkelerine giden ve sonrasında Türkiye’ye dönen yabancı futbolcuların karantina süreci devam ediyor. Lens, Ljajic, Boateng, N’Koudou ve Ruiz hafta içinde karantinadan çıkacak. Yaşanan bu belirsizlikler bitince Siyah-Beyazlılar, antrenman programını netleştirecek.

BEŞİKTAŞ’TA TESTSİZ İDMAN

Bu arada DHA’nın haberine göre; Siyah-Beyazlılar 5 Mayıs’ta takım idmanlarına başlamadan önce test yaptırmadı ve kimde ne olduğu bilinmeden 3 gün idman yapıldı. 4. gün testler yapıldı...

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Futbol camiası temkinli

title

Büyük sorumsuzluk!

title

Galatasaray'da 6 gün 'virüs' arası

Beşiktaş'ta 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

SPOR GÜNDEMİ

Büyük sorumsuzluk!
Büyük sorumsuzluk!

Büyük sorumsuzluk!

AKŞAM yazarları, futbol takımlarinda son dönemde patlama yapan vakaları değerlendirdi.

%20 indirimi imzaladılar
%20 indirimi imzaladılar

%20 indirimi imzaladılar

Ataman: “Euroleague, sezon tamamlanırsa yüzde 15, tamamlanmazsa yüzde 20 şartı getirdi. Anadolu Efes'in bütün oyuncuları da bunu imzaladı. Antrenörler ise bu kapsamın dışında tutuldu.”

Futbol camiası temkinli
Futbol camiası temkinli

Futbol camiası temkinli

Spor adamları liglerin 12 Haziran'da başlayıp başlamaması ilgili açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut veya Bjelica
Erol Bulut veya Bjelica

Erol Bulut veya Bjelica

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”

Sergen Yalçın endişeli
Sergen Yalçın endişeli

Sergen Yalçın endişeli

Pozitif çıkan vakaların en az 14 gün karantinada kalacak olması Yalçın'ı düşündürüyor.

Sosa: Tedbirler tamam
Sosa: Tedbirler tamam

Sosa: Tedbirler tamam

Trabzonspor'un iki yıldızı Jose Sosa ve Filip Novak ülkelerinin basınlarına çarpıcı açıklamalarda bulundular.

Galatasaray'da 6 gün 'virüs' arası
Galatasaray'da 6 gün 'virüs' arası

Galatasaray'da 6 gün 'virüs' arası

Galatasaray performans ekibinde yer alan bir personelde koronavirüs tespit edildi. 6 gün sonra oyuncular, teknik heyet ve Florya'daki tüm personel yeniden teste tabi tutulacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.