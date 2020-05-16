Sergen Yalçın endişeli

AKŞAM
İzinli olarak ülkelerine giden ve sonrasında Türkiye’ye dönen yabancı futbolcuların karantina süreci devam ediyor. Lens, Ljajic, Boateng, N’Koudou ve Ruiz hafta içinde karantinadan çıkacak. Yaşanan bu belirsizlikler bitince Siyah-Beyazlılar, antrenman programını netleştirecek.
BEŞİKTAŞ’TA TESTSİZ İDMAN
Bu arada DHA’nın haberine göre; Siyah-Beyazlılar 5 Mayıs’ta takım idmanlarına başlamadan önce test yaptırmadı ve kimde ne olduğu bilinmeden 3 gün idman yapıldı. 4. gün testler yapıldı...
AKŞAM yazarları, futbol takımlarinda son dönemde patlama yapan vakaları değerlendirdi.
Ataman: “Euroleague, sezon tamamlanırsa yüzde 15, tamamlanmazsa yüzde 20 şartı getirdi. Anadolu Efes'in bütün oyuncuları da bunu imzaladı. Antrenörler ise bu kapsamın dışında tutuldu.”
Spor adamları liglerin 12 Haziran'da başlayıp başlamaması ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
Pozitif çıkan vakaların en az 14 gün karantinada kalacak olması Yalçın'ı düşündürüyor.
Trabzonspor'un iki yıldızı Jose Sosa ve Filip Novak ülkelerinin basınlarına çarpıcı açıklamalarda bulundular.
Galatasaray performans ekibinde yer alan bir personelde koronavirüs tespit edildi. 6 gün sonra oyuncular, teknik heyet ve Florya'daki tüm personel yeniden teste tabi tutulacak.