Sergen Yalçın endişeli

Pozitif çıkan vakaların en az 14 gün karantinada kalacak olması Yalçın'ı düşündürüyor.

AKŞAM

İzinli olarak ülkelerine giden ve sonrasında Türkiye’ye dönen yabancı futbolcuların karantina süreci devam ediyor. Lens, Ljajic, Boateng, N’Koudou ve Ruiz hafta içinde karantinadan çıkacak. Yaşanan bu belirsizlikler bitince Siyah-Beyazlılar, antrenman programını netleştirecek.

BEŞİKTAŞ’TA TESTSİZ İDMAN

Bu arada DHA’nın haberine göre; Siyah-Beyazlılar 5 Mayıs’ta takım idmanlarına başlamadan önce test yaptırmadı ve kimde ne olduğu bilinmeden 3 gün idman yapıldı. 4. gün testler yapıldı...