Sergen Yalçın dev maç öncesi futbolcularla internet üzerinden görüştü

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkması sebebiyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçı için kampta bulunan futbolcularla internet ortamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Yalçın'ın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolculara, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok." dediği kaydedildi.
Galatasaray, West Ham United ile sözleşmesini feshetmek üzere olan İngiliz orta saha Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Cimbom, 28 yaşındaki futbolcuya 1 milyon euro imza parası ödeyecek. Jack Wilshere, Galatasaray'dan ilk yıl 1,1 milyon euro, sonraki seneler 2,1 ve 2,3 milyon euro ücret alacak.
Trabzonspor, Norveçli golcüyü satmaktan başka çaresi kalmadığını ilan etti: “Sörloth için Leipzig Kulübü'nden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.”
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Emre Kılınç, bir pozisyonda sakatlanmış ve arka baldırını tutarak oyundan alınmıştı. Başarılı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın el sıkıştığı Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geldi.
Medipol Başakşehir sol beke Hasan Ali Kaldırım'dan sonra bir takviye daha yaptı. Son şampiyon, Belçikalı futbolcu Bolingoli Mbombo'yu Celtic'ten satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.