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aksam.com.tr
  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 00:51
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Sergen Yalçın: "Çok eksiğimiz var"

Sergen Yalçın: "Çok eksiğimiz var"

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DHA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok eksikleri olduğunu ve zaman içerisinde tamamlamayı umut ettiklerini söyledi. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise lige hazır olduklarını söyledi.

The Land of Legends Cup 3'üncülük maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: ÇOK EKSİĞİMİZ VAR

İyi bir hazırlık maçı oynadıklarını söyleyen Yalçın, "Sivas maçı da öyleydi. Aynı oyuncuları kullandık, yorgunluk da oldu. Genç arkadaşlarımızı da kullandık, İlkay gol attı, tebrik ederim. Hazırlık aşamasının 3'üncü haftasındayız. Tahmin ediyorum bir ay sonra, ligin 3-4'üncü haftasında daha hazır bir Beşiktaş olacak. Çok eksiğimiz var. Zaman içerisinde tamamlarız diye düşünüyoruz. Sivas ve Antalya maçlarındaki görüntüye bakarsak yavaş yavaş güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.

TAMER TUNA: İDDİALI OLABİLİRİM AMA LİGE HAZIRIZ

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise turnuvanın kendilerini görmek açısından çok verimli olduğunu dile getirdi. Bir değişim içinde olduklarını söyleyen Tuna, şöyle konuştu: "Hem ayrılan hem katılan oyuncularımız var. Ümit Milli Takım ve A Milli Takım'da olan oyuncular var. Değerlendirmek istediğimiz tek şey, ciddi bir hazırlık yaşamamızdı. Gelecek haftaya hazırız. Bunları görüp analiz ettik. Geçen yıl düzenini sağladığımız oyun var, eksikleri görüyoruz. Eksiklerimiz var ama hazırız. İddialı olabilirim ama lige hazırız, bunu göreceğiz de. Transferle ilgili geç kalmış olsak da eksikliği tamamlayacağız. Skorlar olumlu değil, 4'üncü sırada olarak en güzel cevabı alıyorsunuz. Ama sahadaki iletişim, analizlerimiz, bizlere ligde böyle bir Antalyaspor olmayacağının göstergesi."

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‘Çok eksiğimiz var‘
‘Çok eksiğimiz var‘

‘Çok eksiğimiz var‘

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok eksikleri olduğunu ve zaman içerisinde tamamlamayı umut ettiklerini söyledi. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise lige hazır olduklarını söyledi.

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