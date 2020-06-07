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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 13:25
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Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Keinan Davis'in transferini istiyor

Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Keinan Davis'in transferini istiyor

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden, stilini Emmanuel Adebayor'a benzettiği Keinan Davis'in transferini istedi.

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Menajerlerin siyah-beyazlılara önerdiği bir isim, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın beğenisini topladı. Aston Villa'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan santrforu Keinan Davis'in videolarını izleyen tecrübeli çalıştırıcı gördüklerinden çok etkilendi.

Davis'in 1,90'lık boyuna rağmen topu iyi sakladığını, kanatlara da geçebildiğini ve çok iyi servis yapabildiğini söyleyen Yalçın, 22 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a büyük güç katacağını söyleyerek yönetime transfer için baskı yaptı.

Davis'in stilini, Başakşehir ve Kayserispor'da da forma giyen ve şu anda Paraguay'ın Olimpia Asuncion takımında futbol hayatını sürdüren dünyaca ünlü Togolu golcü Emmanuel Adebayor'a benzeten Sergen Yalçın "Sanki Adebayor'un gencini izledim" diyerek Davis'e olan beğenisini dile getirdi.

Sergen Hoca'nın talebi doğrultusunda siyah-beyazlı yetkililer, Davis'e imza attırmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

(Türkiye)

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