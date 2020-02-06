Sergen Yalçın bayıltır

BEŞİKTAŞ’IN Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde önceki gün gerçekleşen antrenmanında Ljajic’in başının dönmesi akıllara Efecan Karacan’ın açıklamasını getirdi.

AKŞAM

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, geçtiğimiz aylarda FutbolArena’ya verdiği özel röportajda Sergen Yalçın’ın idmanlarının ağır geçtiğini vurgulayarak şunları söylemişti: “Belki de çalıştığım en ağır idmanları olan hocadır. Bir gün o kadar ağır idman yaptırdı ki bir arkadaşımız kusmuştu. Ama bana inanılmaz şeyler katmıştır. Üstümde emeği büyüktür.”