Sergen Yalçın bayıltır

AKŞAM
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, geçtiğimiz aylarda FutbolArena’ya verdiği özel röportajda Sergen Yalçın’ın idmanlarının ağır geçtiğini vurgulayarak şunları söylemişti: “Belki de çalıştığım en ağır idmanları olan hocadır. Bir gün o kadar ağır idman yaptırdı ki bir arkadaşımız kusmuştu. Ama bana inanılmaz şeyler katmıştır. Üstümde emeği büyüktür.”
Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.
FENERBAHÇE’NİN eski Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyadan mesaj yolladı.
EN son 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor, 9 sezonluk kupa hasretini sonlandırma yolunda çifte kupa hedefiyle ilerliyor.
BEŞİKTAŞ’IN Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde önceki gün gerçekleşen antrenmanında Ljajic’in başının dönmesi akıllara Efecan Karacan’ın açıklamasını getirdi.
G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.
DenizBank ile TFF, 3 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı. Banka “Ay-Yıldıza güçlü destek” sloganıyla bütün milli takımlara katkı sağlayacak.
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti ve yarı final için avantaj sağladı.