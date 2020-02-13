Sergen Yalçın Başakşehir galibiyeti için planını hazırladı

Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak olan Siyah- Beyazlı takım 11 Kasım 2014'ten beri deplasmanda yenemediği rakibini devirmek için silahlarını hazırladı. Takvim Gazetesi'ndeki "Baskın basanındır! Beşiktaş, Başakşehir'i gözüne kestirdi başlıklı haber şu şekilde...
Boateng'i Burak Yılmaz'a yakın olarak oynatacak olan Sergen Yalçın, böylece gol şansını artırmak istiyor. Beşiktaş sahaya evinde oynuyormuş gibi bir taktik anlayışla çıkacak.
VİSCA'YA YAKIN MARKAJ
Başakşehir'de önce Edin Visca'yı etkisiz hale getirmek isteyen Sergen Yalçın bu maçta Lens'i Diaby'nin, Douglas'ı da cezalı Gökhan Gönül'ün yerine oynatmayı planlıyor.
BAŞAKŞEHİR'İ EZBERLETİYOR
Başakşehir'i yenmeleri durumunda şampiyonluğun ciddi adayı olacaklarını düşünen Yalçın'ın öğrencileriyle yaptığı görüşmede Başakşehir'in zaaflarını tek tek anlattığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
HEM ÇALIŞTILAR HEM EĞLENDİLER
Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın idmanında renkli dakikalar yaşandı. Futbolcular birbirleriyle şakalaşırken maç öncesi moraller üst düzeydeydi. Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda en son 11 Kasım 2014'te 2-1'lik skorla yendi. Kartal o tarihten sonra Başakşehir'le deplasmanda oynadıkları hiçbir maçtan galibiyetle ayrılamadı. Yalçın, 63 aylık hasrete son vermek için tüm planlarını yaptı.
(Takvim)
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