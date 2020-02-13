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aksam.com.tr
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 10:37
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 10:37

Sergen Yalçın Başakşehir galibiyeti için planını hazırladı

Sergen Yalçın Başakşehir galibiyeti için planını hazırladı

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Sergen Yalçın, Başakşehir önünde hücumu ilk plana alacak. Boateng'i Burak'a yakın oynatacak olan başarılı hoca, Adem Ljajic'i kulübeye çekecek. Lens, Diaby'nin Douglas da Gökhan Gönül'ün yerine forma giyecek.

Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak olan Siyah- Beyazlı takım 11 Kasım 2014'ten beri deplasmanda yenemediği rakibini devirmek için silahlarını hazırladı. Takvim Gazetesi'ndeki "Baskın basanındır! Beşiktaş, Başakşehir'i gözüne kestirdi başlıklı haber şu şekilde...

Boateng'i Burak Yılmaz'a yakın olarak oynatacak olan Sergen Yalçın, böylece gol şansını artırmak istiyor. Beşiktaş sahaya evinde oynuyormuş gibi bir taktik anlayışla çıkacak.

VİSCA'YA YAKIN MARKAJ

Başakşehir'de önce Edin Visca'yı etkisiz hale getirmek isteyen Sergen Yalçın bu maçta Lens'i Diaby'nin, Douglas'ı da cezalı Gökhan Gönül'ün yerine oynatmayı planlıyor.

BAŞAKŞEHİR'İ EZBERLETİYOR

Başakşehir'i yenmeleri durumunda şampiyonluğun ciddi adayı olacaklarını düşünen Yalçın'ın öğrencileriyle yaptığı görüşmede Başakşehir'in zaaflarını tek tek anlattığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

HEM ÇALIŞTILAR HEM EĞLENDİLER

Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın idmanında renkli dakikalar yaşandı. Futbolcular birbirleriyle şakalaşırken maç öncesi moraller üst düzeydeydi. Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda en son 11 Kasım 2014'te 2-1'lik skorla yendi. Kartal o tarihten sonra Başakşehir'le deplasmanda oynadıkları hiçbir maçtan galibiyetle ayrılamadı. Yalçın, 63 aylık hasrete son vermek için tüm planlarını yaptı.

(Takvim)

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