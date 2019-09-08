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  3. Serena Williams şokta! ABD Açık'ta Andreescu sürprizi

Serena Williams şokta! ABD Açık'ta Andreescu sürprizi

Serena Williams şokta! ABD Açık'ta Andreescu sürprizi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde 15 numaralı seribaşı Bianca Andreescu, 8 numaralı seribaşı Serena Williams'ı yenerek şampiyon oldu. Andreescu bir ilke de imza attı.

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde, Kanadalı Bianca Andreescu şampiyon oldu. New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 8'inci sırada bulunan ABD'li Serena Williams, 15'inci sıradaki Kanadalı Bianca Andreescu ile karşı karşıya geldi.

Çok çekişmeli geçen maçta Williams'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Andreescu büyük bir başarıya imza attı ve bir grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi oldu.

Serena Williams 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu henüz dünyaya gelmemişti. 19 yaşındaki Andreescu 16 Haziran 2000 doğumlu.

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