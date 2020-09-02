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aksam.com.tr
  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 10:35
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Serena Williams, ABD Açık'ta zorlanmadan 2. turda

Serena Williams, ABD Açık'ta zorlanmadan 2. turda

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Tek kadınlarda dünya 8 numarası Serena Williams, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Kristie Ahn'ı 2-0 yenerek 2. tura kaldı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının ikinci gününde ABD'li Williams, vatandaşı Kristie Ahn ile karşılaştı.

Bir saat 21 dakikada biten karşılaşmada rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Williams, ikinci tura yükseldi.

Tek kadınlarda ABD Açık'ta kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden 38 yaşındaki Serena Williams, ikinci turda Rus Margarita Gasparyan ile karşılaşacak.

- MEDVEDEV ZORLANMADI

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, ilk tur maçında dünya 79 numarası Federico Delbonis ile karşılaştı.

Bir saat 46 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Medvedev ikinci tura yükseldi.

Medvedev 2. turda Avustralyalı Christopher O'Connell ile mücadele edecek.

- ÜÇÜNCÜ GÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın üçüncü gün maçlarında, kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ikinci turda Büyük Britanyalı Kyle Edmund ile korta çıkacak. 4 numaralı seri başı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ise ABD'li Maxime Cressy karşısında üçüncü tur vizesi arayacak.

Kadınlarda 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Fransız Caroline Garcia, 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile İtalyan Camila Giorgi maça çıkacak.

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