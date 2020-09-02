Serena Williams, ABD Açık'ta zorlanmadan 2. turda

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının ikinci gününde ABD'li Williams, vatandaşı Kristie Ahn ile karşılaştı.
Bir saat 21 dakikada biten karşılaşmada rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Williams, ikinci tura yükseldi.
Tek kadınlarda ABD Açık'ta kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden 38 yaşındaki Serena Williams, ikinci turda Rus Margarita Gasparyan ile karşılaşacak.
- MEDVEDEV ZORLANMADI
Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, ilk tur maçında dünya 79 numarası Federico Delbonis ile karşılaştı.
Bir saat 46 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Medvedev ikinci tura yükseldi.
Medvedev 2. turda Avustralyalı Christopher O'Connell ile mücadele edecek.
- ÜÇÜNCÜ GÜN PROGRAMI
ABD Açık'ın üçüncü gün maçlarında, kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ikinci turda Büyük Britanyalı Kyle Edmund ile korta çıkacak. 4 numaralı seri başı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ise ABD'li Maxime Cressy karşısında üçüncü tur vizesi arayacak.
Kadınlarda 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Fransız Caroline Garcia, 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile İtalyan Camila Giorgi maça çıkacak.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde mesai harcıyor. Siyah-Beyazlı yönetim; Enzo Roco, Tyler Boyd, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'ten kendilerine takım bulmasını istedi.
İddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Bordo- Mavililer, Flavio ve Trondsen'in ardından orta saha için tanıdık bir isme yöneldi: Manuel Fernandes... Krasnodar'la yollarını ayıran Portekizli oyuncuyla masaya oturulduğu ve 1+1 yıllık sözleşme üzerinden mali detayların konuşulduğu öğrenildi.