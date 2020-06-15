  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:25
  • |
  • Son Güncelleme:

Serena Williams, ABD Açık'ta mücadele edebilir

Serena Williams, ABD Açık'ta mücadele edebilir

Paylaş

ABD'li tenisçi Serena Williams, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenmesi beklenen ABD Açık'ta mücadele edebilir.

38 yaşındaki raketin antrenörü Patrick Mouratoglou, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Serena Williams'ın grand slam kazanmak için tenise döndüğünü ve bu hedefini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Bir sporcunun rekabet dışında kalmasının çok zor olduğunu belirten Mouratoglou, "ABD Açık, bir grand slam kazanmak için ilk fırsat. Çok fazla kısıtlama olacak, bunlarla ilgili onunla konuşmam lazım." ifadelerini kullandı.

Mouratoglou, koronavirüs nedeniyle turnuva boyunca sporculara sadece bir kişinin eşlik etmesine izin verilmesinin beklendiğini, kızı Alexis Olympia ile hareket eden Serena Williams için bunun sorun olabileceğini kaydetti.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, 2018 ve 2019 yıllarında oynadığı son 4 grand slam finalini de kaybetti. ABD'li tenisçi, bir grand slam daha kazanması halinde Margaret Court'un "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve 31 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD Açık'ın organizatörleri, geçen hafta boyunca ABD Tenis Federasyonu, ATP ve WTA temsilcileri, antrenörler ve 400'den fazla sporcuyla video konferans yoluyla görüşmüştü.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fernando Muslera'nın en uzun sakatlığı

title

Galatasaray, Gaziantep FK mesaisine başladı

title

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer

Muslera sakatlandı!

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan olay açıklama! 'Cellat başı...'
Galatasaray'dan olay açıklama! 'Cellat başı...'

Galatasaray'dan olay açıklama! 'Cellat başı...'

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı.

İşte Muslera'nın yerine transfer edilecek kaleci
İşte Muslera'nın yerine transfer edilecek kaleci

İşte Muslera'nın yerine transfer edilecek kaleci

Galatasaray'ın 2-0 mağlup olduğu Çaykur Rizespor maçında tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın ayağı kırılmıştı. En az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı eldivenin gelecek sezonun ilk yarısını da kaçırması bekleniyor. Beklenmedik sakatlık sonrası ani olarak kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Sinan Bolat ve Silviu Lung'u gündemine aldı.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.

G.Saray'dan bir Muslera açıklaması daha
G.Saray'dan bir Muslera açıklaması daha

G.Saray'dan bir Muslera açıklaması daha

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sabah ameliyat edileceğini açıkladı.

'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'
'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'

'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.

Ayrılık kararı alındı! Yanal'ın gözdesiydi
Ayrılık kararı alındı! Yanal'ın gözdesiydi

Ayrılık kararı alındı! Yanal'ın gözdesiydi

Koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan ligde Kayserispor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mauricio Isla ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler; Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'la da ayrılık kararı aldı.

Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko
Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko

Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko

Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.