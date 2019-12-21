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Serdar Gürler: Galatasaray'dan daha fazla kaçırdık

Serdar Gürler: Galatasaray'dan daha fazla kaçırdık

Göztepe forması giyen Serdar Gürler, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Serdar Gürler, elde ettikleri galibiyeti, Yeni Malatyaspor forması giyen Arturo Mina ve oğluna armağan ettiğini söyledi.

Serdar Gürler: "Kazandığımız için mutluyuz"

Gürler maç değerlendirmesinde, "Bütün hafta bu maça çalıştık. Alan vermeyip savunma arkasına koşu yapmak istedik. İlk yarı yapamasak da ikinci yarı iyi yaptık. Onların da pozisyonu vardı ama biz daha çok kaçırdık. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler: "Mina ve oğluna armağan ediyorum"

Serdar sözlerini, "Mina'ya mesaj göndermek istiyorum. Maçtan önce tişört hazırladım. Galibiyeti ona ve oğluna armağan etmek istiyorum. Umarım en kısa zamanda geri döner. Bornova'ya çda ok güzel veda ettik. Evimize dönüyoruz. Çok değişik bir Göztepe olacak" diyerek tamamladı.


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