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Serdar Dursun, Galatasaray ve Başakşehir'in gündeminde

Serdar Dursun, Galatasaray ve Başakşehir'in gündeminde

Galatasaray ve Başakşehir'in, Almanya 2'nci Ligi takımlarından SV Darmstadt 98'in formasını giyen gurbetçi oyuncu Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istedikleri öğrenildi.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Başakşehir, 27 yaşındaki santrfor Serdar Dursun'u gündemine aldı. 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'den beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırdıktan sonra gol yolları için Norveçli Fredrik Gulbrandsen ile Sivasspor'dan Muhammet Demir'i transfer eden Başakşehir ise hücuma bir takviye daha yapmayı hedefliyor.

Sırasıyla Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük ve Greuther Fürth formalarını giyen Serdar Dursun, 2018'de 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında SV Darmstadt 98'e transfer oldu. Gurbetçi oyuncu, geçen sezon 33 maça çıktı ve 11 gol, 3 asistle oynadı. (DHA)

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