Serdar Aziz'in son hafta maçlarına yetiştirilmesi bekleniyor

Kasımpaşa maçı öncesi sakatlıklar ve cezalar nedeniyle defans hattı çöken Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu bugün yapılacak antrenman sonrasında netleşecek.

Kasımpaşa maçında oynama ihtimali bulunmayan oyuncu, kendisine Akhisar karşılaşmasını hedef koydu ancak en iyi ihtimalle son haftadaki Antalya mücadelesinde forma giyebileceği belirtiliyor.

Serdar Aziz, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de toplam 16 maçta forma giymiş ve 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

(Sabah)