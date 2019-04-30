Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,954
  • 6,6767
  • 245.957
  • 95.490
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Serdar Aziz'in son hafta maçlarına yetiştirilmesi bekleniyor

Serdar Aziz'in son hafta maçlarına yetiştirilmesi bekleniyor

Serdar Aziz'in son hafta maçlarına yetiştirilmesi bekleniyor

Fenerbahçe'de devre arasında Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz'in geçirdiği sakatlık sonrası sezonun geri kalanında foma giyebilmesi üzerine çalışılıyor.

Kasımpaşa maçı öncesi sakatlıklar ve cezalar nedeniyle defans hattı çöken Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu bugün yapılacak antrenman sonrasında netleşecek.

Kasımpaşa maçında oynama ihtimali bulunmayan oyuncu, kendisine Akhisar karşılaşmasını hedef koydu ancak en iyi ihtimalle son haftadaki Antalya mücadelesinde forma giyebileceği belirtiliyor.

Serdar Aziz, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de toplam 16 maçta forma giymiş ve 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Dilber Ay'dan geriye acı dolu hayat öyküsü kaldı
Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez evlendi
Gigi Hadid Şöhretle Nasıl Başa Çıktığını Anlattı
Can Yaman askere mi gidiyor?
Burak Sağyaşar mesleği bıraktı mı?
'Zorunda mıyım?' Dilber Ay canlı yayında katıldığı programda Cüneyt Özdemir ile yaşadığını diyalogla

Dilber Ay Cüneyt Özdemir´le Yaşadığı Diyalogla Tarihe Geçmişti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NASA Başkanı’ndan meteor uyarısı

IDEF 2019 başladı: İşte yerli ve milli silahlarımız