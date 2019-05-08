Serdar Aziz'in Galatasaray'a verdiği çek karşılıksız çıkınca büyük kriz patlak verdi

Devre arası transfer döneminde Serdar Aziz, Galatasaray ayrılıp Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Bu transfer oldukça ses getirmiş ve kimi Galatasaraylıları da ezeli rakipte kaptırılan milli oyuncu olarak üzmüştü. Artık Serdar Fenerbahçe forması giyiyor ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı ve büyük bir kriz patlak verdi.

Galatasaray, ocak ayında Serdar Aziz'in kontratını oyuncunun 2.3 milyon euro getirmesi karşılığında feshetmişti. Yıllık 2 milyon euro net ücret kazanan Serdar Aziz'in Aslan'dan 2.1 milyon euro hak edişi vardı ve bundan vazgeçerek kulüpten ayrıldı.

28 yaşındaki futbolcu, kalan 200 bin euro içinse sarı-kırmızılı kulübe Fenerbahçe'den aldığı 200 bin euro'luk bir çek verdi. Üstelik Serdar Aziz'in ödemeyi taahhüt ettiği zamanın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen ortada herhangi bir miktar yoktu.

FENERBAHÇE'NİN ÇEKİ KARŞILIKSIZ ÇIKTI

İdareciler, oyuncudan aldığı çeki tahsil etmek istediğindeyse çekin karşılıksız olduğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı idarecilerin karşılıksız çıkan çekten sonra ilk olarak oyuncuyla temasa geçtiği ifade edildi.

"FENERBAHÇE'DEN PARA ALAMIYORUM"

Fenerbahçeli stoperin sıkıntılı bir şekilde, "Biz de kulüpten şu anda ödeme alamıyoruz. Para yatınca ödeyeceğiz" cevabını verdiği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin ise üzerinden 1 ay geçmesine rağmen ödenmeyen çek için Serdar Aziz ve menajeri ile son bir görüşme yapacağı belirtildi.

DAVA AÇILABİLİR

Son görüşmeden de sonuç alınamazsa, yöneticilerin mahkeme yolunu izleyeceği kaydedildi.

SORUMLU KENDİSİ

Serdar Aziz verdiği çeki Fenerbahçe'den almış olsa bile kefil ve ciro eden kişi olarak kendisi sorumlu gözüküyor. Milli stoperin, önümüzdeki günlerde büyük bir kriz oluşmadan ödeme yapacağını söylediği kaydedildi.

(Fotomaç)