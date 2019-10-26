Serdar Aziz'den sakatlık açıklaması

Ligde iki haftadır oynamasıyla ilgili konuşan Serdar Aziz "Elimden geleni yapıyorum. Geçen hafta ligde ilk defa oynadım. Elimden geleni yaptım ve hocamın istediklerini sahada uygulamaya çalıştım. Şampiyonluğa oynuyorsanız, bütün maçları kazanmak zorundasınız, iyi oynamak zorundasınız. Milli araya kadar Kayserispor deplasmanı ve Kasımpaşa maçı var. Bunları da kazanıp lider olmak istiyoruz." dedi.

Sakatlanıp oyundan çıkması hakkında da konuşan Serdar Aziz "Uzun zamandır oynamadığım için ağrılarım oluyor. Riske girmek istemedim ve oyundan çıktım. Şimdi kupa maçı da var, bunu da iyi değerlendirip, iyi dinlenip, hazır hale geleceğim." diye konuştu.