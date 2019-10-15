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  3. Serdar Aziz'den Ersun Yanal'a: İyi hissediyorum, göreve hazırım

Serdar Aziz'den Ersun Yanal'a: İyi hissediyorum, göreve hazırım

Serdar Aziz'den Ersun Yanal'a: İyi hissediyorum, göreve hazırım

Fenerbahçe’de Antalyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Ersun Yanal, özellikle savunmaya çözüm arıyor.

Stoperde mecburen oynayan Jailson’u orta sahaya çekecek olan Yanal, bu ismin yerinde Denizli’de Serdar Aziz’i oynatacak. G.Saray’dan transfer olduktan sonra şanssızlıklar yaşayan Serdar'ın, Yanal ile yaptığı görüşmede “Hocam ben göreve hazırım, kendimi iyi hissediyorum” dediği öğrenildi. Ameliyat olan Nabil Dirar’ın yerine ise sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım’ın sol bekte oynayacağı öğrenildi.

(Güneş)

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