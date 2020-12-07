Serdar Aziz kırmızı kart pozisyonunu anlattı: Hakeme kötü bir şey söylemedim

“HAKEME ‘YÜZÜMDEN KOLUMA SEKTİ’ DEDİM”
Serdar Aziz ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili olarak, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece 'yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" şeklinde konuştu
İlk 10 maçta 10 gole ulaşan Aboubakar ve Larin, Beşiktaş'ın son 4 sezondaki en golcü hücum hattı oldu.
Trabzonspor, Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında bugün Sivasspor'u konuk edecek.
Galatasaray'da sakat Falcao'nun yokluğunda ilk 11'de görev alan Senegalli Diagne, son 3 maçta 5 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.
Ligde son üç maçını kazanarak seri yakalayan Beşiktaş, 15 günde 5 maç yapacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımla özel bir toplantı yapacak.
Beşiktaş, Domagoj Vida ile maaş indirimi için bir görüşme daha yapacak.
Fenerbahçe, bu sezon deplasman maçlarında başarılı bir grafik sergiliyor.