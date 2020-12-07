Serdar Aziz kırmızı kart pozisyonunu anlattı: Hakeme kötü bir şey söylemedim

Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, maç sonrası pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarılı savunmacı, gördüğü ilk sarı kart pozisyonunda hakeme kötü bir söz söylemediğini, “Yüzümden koluma sekti” dediğini ifade etti.

“HAKEME ‘YÜZÜMDEN KOLUMA SEKTİ’ DEDİM”



Serdar Aziz ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili olarak, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece 'yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" şeklinde konuştu