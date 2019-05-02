Serdar Aziz imdada yetişti: İğne ile de olsa oynayacağım

Milli stoperin, Skrtel ve Sadık'ın olmadığı haftada takımı yalnız bırakmak istemediği ve sağlık heyetine "İğne ile de olsa oynayacağım. Bu maçı alıp rahatlamak istiyoruz. Takımı yalnız bırakamam" ifadelerini kullandığı gelen bilgiler arasında. Bu durumda Fenerbahçe'nin Kasımpaşa deplasmanındaki tandemi Serdar- Mehmet Topal ikilisi olacak.

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, 6 maçta giydiği sarı lacivertli formayla takımına 1 gol 1 asistlik katkı vermişti.

(Sabah)