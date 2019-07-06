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  3. Serdar Adalı'dan transfer müjdesi: Pazartesiden itibaren her şey olabilir

Serdar Adalı'dan transfer müjdesi: Pazartesiden itibaren her şey olabilir

Serdar Adalı'dan transfer müjdesi: Pazartesiden itibaren her şey olabilir

Siyah-Beyazlı camia transferdeki sessizlik nedeniyle tedirginlik yaşarken kulübün 2 numaralı ismi müjdeyi verdi. Pazartesi gününü işaret eden Adalı, "Her şey olabilir. Şampiyonluğun en güçlü adayı olacak bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Rakipler bombaları patlatırken Beşiktaş'ın tek imza bile attıramamış olması taraftarlarını tedirgin ediyor.

Yönetimde 2 numaralı isim olan Serdal Adalı, Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'a yaptığı açıklamayla Siyah- Beyazlılar'a müjdeyi verdi. Adalı, "Gidecek ve gelecek isimler konusunda çalışmalarımız sürüyor. Buna göre takviyeler de yapacağız. Pazartesiden itibaren her şey olabilir. Aceleye getirip hata yapmak ya da oyuncuya değerinden daha fazlasını vermek istemiyoruz" dedi.

HEDEF ZİRVE

Yeni sezonda hedeflerinin zirve olduğunu söyleyen Adalı, "Camiamız rahat olsun. Şampiyonluğun en güçlü adayı olacak bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Tek düşüncemiz şampiyon olmak. Yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak inancımız çok yüksek" diye konuştu.

(Fanatik)

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