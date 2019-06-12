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12 Haziran 2019 Çarşamba 09:41 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:02

Serdal Adalı, Vincent Aboubakar transferi için İspanya'ya gitti

Serdal Adalı, Vincent Aboubakar transferi için İspanya'ya gitti

Beşiktaş, bir dönem formasını giyen Kamerunlu forvet için pazarlıklara başladı. Ancak mali sıkıntıdaki Porto, forvet hattında birçok ismi satacağı için Abou’ya izin vermeyebilir.

AKŞAM

TEKNİK direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı’yı oturtan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Transfer döneminde 6 bölgeye yoğunlaşacak olan Siyah-Beyazlı yetkililer, scout ekibiyle birlikte gerekli isimleri belirledi. Ancak Beşiktaş’a Portekiz ekibi Porto’da forma giyen Aboubakar’dan sürpriz bir teklif geldi. 27 yaşındaki Kamerunlu forvet, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi. Bu teklif üzerine Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, İspanya’ya gitti. Adalı, İspanya’da Aboubakar’ın menajeri ve Porto Kulübü yetkilileriyle görüştü.

2021’e kadar Porto’yla mukavelesi bulunan oyuncu için Beşiktaş, 2 milyon euro kiralama bedeli önerdi. Ancak mali sıkıntıda bulunan Portekiz ekibi, forvet hattındaki birçok ismi yüksek rakamlarla elden çıkarmaya çalışıyor. Bu sebeple Aboubakar tutulabilir. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkan forvet, 19 gol-4 asistlik performans sergilemişti.

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