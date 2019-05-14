Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın yorumu

Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de takımının Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe göre daha fazla pozisyon ürettiklerini belirterek, "Kendi kalemize attığımız golle rakibi oyuna ortak ettik. Hem lig sıralaması açısından hem moral açısından önemli galibiyetti" dedi.

Maçta dikkat dağınıklığı yaşadıklarını vurgulayan Güneş, bu dikkat dağınıklığının hakem hatalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusuna, "Kaybedilen bir maç sonrası yanlışlığı söylemek bize bir şey kazandırmıyor. Yanlışa rağmen ne yapacağımızı düşünmek zorundayız. Hakem olsun, rakibin iyi oyunu olsun etkisi olacaktır. Son günlerde hak, hukuk, adalet ile ilgili olumsuzluk var. Siz de yaşıyorsanız bu insanları daha gergin yapıyor. Şikayetçi olmamalıyız, yaşamayı da bilmeliyiz. Oyuncu da yapamadığı hareket olunca gergin olabiliyor. Yediğimiz golde 'topu kaleye at deseniz' böyle vurulmaz" diye cevap verdi.

Şampiyonluk için şanslarını değerlendiren Güneş, "Daha fazla puan alabilirdik. Kalan iki maçımızı kazanıp ne olduğunu göreceğiz. Birincilik şansımız az, ikincilik biraz daha fazla, üçüncülük çok daha fazla. Bunların hepsi ters dönebilir. Hakem yardımı olsun, rakip kötü oynasın düşüncesi hiç olmadı. İki maçımıza da öyle bakacağız. Üçüncü olmaktan mutlu değiliz. Bulunduğunuz konumu da koruyup üstüne çıkmak için çalışmalısınız. Eğriyi kendinde bulan doğruyu da kendinde bulur" ifadelerini kullandı.

"Seviyeyi düşürmemek lazım"

Galatasaray'ın yaptığı maçlardaki hakem kararlarının gündemde olduğunu ve Burak Yılmaz'ın da bu yönde paylaşımda bulunduğunun hatırlatılması üzerine Güneş, şu değerlendirmede bulundu:

"Burak, Emre Akbaba ile ilgili paylaşım yapmıştır. Biz de üzüldük. Sural'ın ölümü kadar Emre'nin sakatlığı da bizi üzmüştür. Camialar birlikte yaşayacak. Seviyeyi düşürmemek lazım. Ben hakemlerin hata yaptığını düşünmüyorum. Hakem camiasının hatalı olduğunu düşünmüyorum. Geri kalanı kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

"Doğrular varken yanlışların peşinden gitmeyin"

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Güneş, "Nasıl geldiğimi biliyorum, nasıl gideceğimi biliyorum. Beşiktaş büyük camiadır. Görevi verenlere, sahip çıkanlara, taraftarlara layık olmaya çalıştık. Gelirken coşkumuz, sevgimiz vardı; ayrılırken hüznümüz olacak. Kaçınılmaz son, giderken hoş bir sada bırakmak önemli" şeklinde konuştu.

Güneş, taraftarların yönetime ve bazı oyunculara olan tepkileri konusunda, "Hocasına, oyuncusuna, yönetimine sahip çıkan taraftarı olan takım başarı yolunu bilmiş demektir. Aksi kendine zarardır. Bunu futbolsever olarak söylüyorum, kongrede sıkıntılar varsa tabii ki tartışılır, sahaya getirmek camiaya zarar verir. Oyuncuya tepki göstermek, sonucu ne olursa olsun o sizin söylediğiniz sözler yarın başkaları tarafından sizin oyuncunuza, yönetiminize ve camianıza söylenir; siz kendinizi savunamaz hale gelirsiniz. Doğrular varken yanlışların peşinden gitmeyin. Haksızlık karşısında da haklı durmasını iyi bilmek lazım" yorumunu yaptı.

"Sergen güzel işler yaptı"

Siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teknik direktörü olması konusunda tavsiyede bulunup bulunmayacağı sorusu üzerine Güneş, "Sergen'in hem oyuncu hem de antrenör olarak başarılı olduğunu düşünüyorum. Güzel işler yaptı. Antrenörlük sorumluluğunu daha fazla taşıdığını düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.