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aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 17:11
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Şenol Güneş'ten Pierre Webo'ya destek

Şenol Güneş'ten Pierre Webo'ya destek

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AA

A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in Paris Saint-Germain ile yaptığı karşılaşmada dördüncü hakemin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemini kınadı.

Güneş, maçta yaşanan ırkçı söylemle ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden bir mesaj yayımladı.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün, Fransa'da PSG ile oynadığı müsabakadaki talihsiz olayı büyük bir üzüntüyle izlediklerini belirten Güneş, "Maçta adaleti sağlamakla yükümlü olan bir hakemin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerinin kabul edilebilir ve mazur gösterilebilecek tarafı yoktur." ifadesini kullandı.

Futbolun dostluk, barış, kardeşlik, fair play ruhu çerçevesinde, insanları ve kültürleri yakınlaştıran en önemli değerlerden biri olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Güneş, şu görüşlere yer verdi:

Hakemin bu davranışını kınıyor, sorumluların hak ettikleri cezayı alacağını umuyorum. Bu beklentiler ışığında futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücü adına hem içeride hem dışarıda birbirimizi sevelim, sayalım, güvenelim.

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