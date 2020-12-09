Şenol Güneş'ten Pierre Webo'ya destek

Güneş, maçta yaşanan ırkçı söylemle ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden bir mesaj yayımladı.
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün, Fransa'da PSG ile oynadığı müsabakadaki talihsiz olayı büyük bir üzüntüyle izlediklerini belirten Güneş, "Maçta adaleti sağlamakla yükümlü olan bir hakemin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerinin kabul edilebilir ve mazur gösterilebilecek tarafı yoktur." ifadesini kullandı.
Futbolun dostluk, barış, kardeşlik, fair play ruhu çerçevesinde, insanları ve kültürleri yakınlaştıran en önemli değerlerden biri olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Güneş, şu görüşlere yer verdi:
Hakemin bu davranışını kınıyor, sorumluların hak ettikleri cezayı alacağını umuyorum. Bu beklentiler ışığında futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücü adına hem içeride hem dışarıda birbirimizi sevelim, sayalım, güvenelim.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. MHK, geçtiğimiz hafta Denizlispor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık'a bu hafta görev vermedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün hakemlerle ilgili söylediği sözler üzerine bugün bir açıklama yayımladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6. haftasında Lazio-Club Brugge maçını yöneten FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, "Bize de saygı duysunlar. Avrupa müsabakasında ülkemizi gururla temsil ettik. Başarılı bir maç yönettiğimizi düşünüyorum." dedi.