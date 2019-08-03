Şenol Güneş'ten flaş Fenerbahçe sözleri: Kalite olarak düşükler

A Millm Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe değerlendirmesi... Avusturya'da kulüpleri yakından takip eden ay-yıldızlı ekibin teknik patronunun Fenerbahçe ile ilgili yorumları dikkat çekiciydi.
Milli takımı çalıştıran teknik adamlar kulüplerin özeline pek girmezken Güneş, "Fenerbahçe'nin Deniz Türüç'ten çok 2 orta saha ve 1 stopere ihtiyacı var. Çok adam aldılar. Adamları çok ama nitelik olarak, kalite olarak düşük" dedi.
Gündem Altay
Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Altay Bayındır, 5 gol yemesine rağmen Real Madrid'e karşı gösterdiği performansla Avrupa futbolunun gündemine oturdu.
Yaptığı başarılı kurtarışlarla adından söz ettiren Altay'ın büyük bir potansiyelinin olduğunu ifade eden Avrupalı kaleci antrenörleri ve futbol otoriteleri, sarı-lacivertli takımın önümüzdeki yıllarda Altay'dan oldukça yüksek bonservis bedeli elde edebileceği görüşünde birleşti. Öte yandan maçı 31/34 pas isabetiyle tamamlayan ve sarı-lacivertli takımın en güçlü dört pas bağlantısının ikisinin içinde yer alan Altay'ın takımı geriden oyun kurma konusunda rahatlatması da dikkat çekti.
(Türkiye)
Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.
A Millm Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.
Boca’nın Cristian Pavon’u kiralamak istemesi üzerine menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti... Arjantinli futbolcu da takımından ayrılmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Futbolcunun ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe kiralama bedelinde de anlaşma sağlanırsa 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katacak.
Galatasaray'ın Ever Banega aşkı bitmek bilmiyor.
Beşiktaş’ın yeni hocası Abdullah Avcı, “Yeni sistemimizle sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Gençlerden çok memnunum. A takıma alt yapıdan oyuncu kazandıracağız” dedi.
Audi Cup’ta B.Münih ve Real Madrid maçlarında kalesinde 11 gol gören Fenerbahçe’de savunma S.O.S verirken, stoper mevki için uzun süredir gündemde olan Zanka ile (Mathias Jattah-Njie Jørgensen) anlaşmaya varıldığı bildirildi.