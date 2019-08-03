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  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:32
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  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:01

Şenol Güneş'ten flaş Fenerbahçe sözleri: Kalite olarak düşükler

Şenol Güneş'ten flaş Fenerbahçe sözleri: Kalite olarak düşükler

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A Millm Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

A Millm Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe değerlendirmesi... Avusturya'da kulüpleri yakından takip eden ay-yıldızlı ekibin teknik patronunun Fenerbahçe ile ilgili yorumları dikkat çekiciydi. 

Milli takımı çalıştıran teknik adamlar kulüplerin özeline pek girmezken Güneş, "Fenerbahçe'nin Deniz Türüç'ten çok 2 orta saha ve 1 stopere ihtiyacı var. Çok adam aldılar. Adamları çok ama nitelik olarak, kalite olarak düşük" dedi.

Gündem Altay

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Altay Bayındır, 5 gol yemesine rağmen Real Madrid'e karşı gösterdiği performansla Avrupa futbolunun gündemine oturdu. 

Yaptığı başarılı kurtarışlarla adından söz ettiren Altay'ın büyük bir potansiyelinin olduğunu ifade eden Avrupalı kaleci antrenörleri ve futbol otoriteleri, sarı-lacivertli takımın önümüzdeki yıllarda Altay'dan oldukça yüksek bonservis bedeli elde edebileceği görüşünde birleşti. Öte yandan maçı 31/34 pas isabetiyle tamamlayan ve sarı-lacivertli takımın en güçlü dört pas bağlantısının ikisinin içinde yer alan Altay'ın takımı geriden oyun kurma konusunda rahatlatması da dikkat çekti.

(Türkiye)

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Çok konuşulacak Fenerbahçe açıklaması

A Millm Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

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Fenerbahçe'ye transferde müjdeli haber
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