Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a derbi uyarısı: Sakın tahriklere kapılma

Galatasaray'da forma giydiği dönemde gol krallığı yaşayan ve sarı-kırmızılı tribünlerin adeta sevgilisi haline gelen Burak Yılmaz, Çin'e giderken gözyaşlarına engel olamamıştı.

Çin ve Trabzonspor maceralarının ardından tartışmalı bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı forma altında gösterdiği başarılı performansla takımını şampiyonluk yarışında tuttu. Galatasaray ile oynanacak olan maçtan önce Beşiktaş'ın en büyük kozu olan gösterilen Burak Yılmaz için özel bir görüşme yapan Şenol Güneş, tecrübeli golcüye uyarılarda bulundu.

Galatasaray taraftarının, Burak Yılmaz üzerinde büyük bir baskı kurmaya çalışacağını düşünen Güneş, Burak ile yaklaşık 20 dakika süren özel bir görüşme gerçekleştirdi. Antrenmandan önce Burak ile görüşen Güneş, "Beşiktaş taraftarıyla arandaki uyum gittikçe artırıyor ve herkes seni kabullendi. Kariyerinde bu tip maçlara onlarca kez çıktın ve bu atmosferleri çok iyi biliyordu. Galatasaray taraftarının sana karşı bir baskısı mutlaka olacaktır, oyunda kaldığın süre içerisinde kulaklarını kapat ve tahriklere sakın kapılma" dedi.

(Sporx)