Şenol Güneş'in şampiyona için Adem Büyük planı

Cenk Tosun'un sakatlığı Galatasaraylı golcü Adem Büyük'e Türkiye A Milli Futbol Takımı kapısını açtı. Forvette alternatifi azalan Şenol Güneş, formuyla parmak ısırtan Adem Büyük'ü gündemine aldı. 32 yaşındaki yıldız, EURO 2020'de büyük olasılıkla Ay-yıldızlı kadroda olacak.

Milli yıldızımız Cenk Tosun kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ın antrenmanında dizinden sakatlandı. Sezonu kapatan golcü futbolcunun en az 6 ay oynayamayacağı ve EURO 2020'de forma giyemeyeceği bildirildi.

Cenk'in sakatlığı ise Galatasaray'ın tecrübeli ismi Adem Büyük'e A Milli Takım'ın kapılarını açtı.

SLOVENYA VE AVUSTURYA MAÇLARINDA KADRODA

Falcao'nun sakatlığında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve yerli forvetler içinde bu sezonun en formda ismi olan Adem'i, Şenol Güneş'in Ay-yıldızlı ekibe çağırma kararı aldığı öğrenildi.

Bu ay sonunda Slovenya ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında milli formayı giymesi beklenen Adem, büyük olasılıkla EURO 2020 aday kadrosunda olacak. Adem dışında Galatasaray'dan Emre Akbaba ve Ömer Bayram da A Milli Takım'a çağrılacak.

RADAMEL FALCAO'YU ARATMADI

A Milli Takım'a sadece 4 kez çağrılan Adem Büyük, Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 28 maçta 10 gol attı. Falcao'nun yokluğunu aratmadı.

(Sabah)