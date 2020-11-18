Şenol Güneş'in kritik sınavı

AKŞAM

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçıyla Ay-Yıldızlı ekibin başında 70. sınavına çıkacak. Bugün ülkece ondan ve ekibimizden zafer bekliyoruz.

Bugün Uluslar Ligi’nde Macaristan önünde çok kritik bir sınav vereceğiz. Milli Takım’ın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde Ay-Yıldızlı ekip, 49’u resmi, 20’si özel 69 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 69 maçta, 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 106 gol attı, kalesinde 64 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde ise 50. resmi maçına çıkacak.



28 TANESİNİ KAZANDI

Türkiye, Şenol Güneş idaresinde oynadığı 49 resmi maçın 28’ini kazandı, 9’unu yitirdi, 12’sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 85 gol atan Ay-Yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı. Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, bugünkü Macaristan sınavı öncesinde de oyuncularımızı motive etti.

FARKLI BİR SEVİYEDİR

Güneş, “Milli takım farklı bir seviyedir; hayallerin üst noktasıdır. Burası kulüpten farklıdır. Milli formaya hizmet ettiğinizi unutmayın. Bunun gururunu yaşayın. Alacağımız galibiyetler sizin kariyeriniz kadar ülkenin mutluluğu için de önemli. Bu da üstümüze ekstra bir sorumluluk bindiriyor. Her zaman bu sorumluluk duygusunu hatırlayarak oynayın. Macaristan maçında da aynı kazanma hırsını göstermenizi istiyorum.” diye konuştu.

VURDUĞUNUZ GOL OLSUN

A Milli Futbol Takımımız, bugün Uluslar Ligi’ndeki son maçında Macaristan deplasmanına çıkacak. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya’yı konuk edecek. Türkiye’nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada. Milli Takım’ın, Macaristan’ı mağlup etmesi ve Rusya’nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi’ne yükselme şansı bulunuyor



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