  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Kasım 2020 Çarşamba 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Şenol Güneş'in kritik sınavı

Şenol Güneş'in kritik sınavı

Paylaş

AKŞAM

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçıyla Ay-Yıldızlı ekibin başında 70. sınavına çıkacak. Bugün ülkece ondan ve ekibimizden zafer bekliyoruz.

Bugün Uluslar Ligi’nde Macaristan önünde çok kritik bir sınav vereceğiz. Milli Takım’ın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde Ay-Yıldızlı ekip, 49’u resmi, 20’si özel 69 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 69 maçta, 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 106 gol attı, kalesinde 64 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde ise 50. resmi maçına çıkacak.

28 TANESİNİ KAZANDI 

Türkiye, Şenol Güneş idaresinde oynadığı 49 resmi maçın 28’ini kazandı, 9’unu yitirdi, 12’sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 85 gol atan Ay-Yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı. Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, bugünkü Macaristan sınavı öncesinde de oyuncularımızı motive etti.

FARKLI BİR SEVİYEDİR 

Güneş, “Milli takım farklı bir seviyedir; hayallerin üst noktasıdır. Burası kulüpten farklıdır. Milli formaya hizmet ettiğinizi unutmayın. Bunun gururunu yaşayın. Alacağımız galibiyetler sizin kariyeriniz kadar ülkenin mutluluğu için de önemli. Bu da üstümüze ekstra bir sorumluluk bindiriyor. Her zaman bu sorumluluk duygusunu hatırlayarak oynayın. Macaristan maçında da aynı kazanma hırsını göstermenizi istiyorum.” diye konuştu.

VURDUĞUNUZ GOL OLSUN

A Milli Futbol Takımımız, bugün Uluslar Ligi’ndeki son maçında Macaristan deplasmanına çıkacak. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Rusya’yı konuk edecek. Türkiye’nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada. Milli Takım’ın, Macaristan’ı mağlup etmesi ve Rusya’nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi’ne yükselme şansı bulunuyor

MÜJDELİ HABER

Dominik Szoboszlai, Avusturya’daki sıkı karantina kuralları nedeniyle kulübü Salzburg tarafından geri çağrıldı. Bizde ise Zeki (sakatlık), Cengiz (cezalı), Çağlar (sakatlık) ve Enes (özel izin) olmayacak.

MACARİSTAN TÜRKİYE

SAAT: 22.45

STAT: Puskas Arena

HAKEM: Ivan Kruzliak

YAYIN: TRT 1

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

En iyi anlaşma
En iyi anlaşma

En iyi anlaşma

Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor
Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor

Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası...
Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası...

Eyvah kaçıyor! F.Bahçe'de 2. Merih vakası...

Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yeteneği Ömer Faruk Beyaz, iki Alman kulübün radarında.

'Kimseyi kurtarmadım!'
'Kimseyi kurtarmadım!'

'Kimseyi kurtarmadım!'

Türkiye'de 7. şampiyonluğuna imza atan ve F1'de tarihin 1 numarası olan Hamilton'a İngiliz hükümetinin “Sir” unvanı vermesi tartışılıyor.

Aslan ağır yaralı
Aslan ağır yaralı

Aslan ağır yaralı

Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı. Koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'e 3 futbolcunun daha eklenmesiyle, Sarı-Kırmızılılar bir anda 6 oyuncusundan yoksun kaldı.

'Laf olsun diye gelmedim'
'Laf olsun diye gelmedim'

'Laf olsun diye gelmedim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a samimi açıklamalarda bulundu.

Güneş'in kritik sınavı
Güneş'in kritik sınavı

Güneş'in kritik sınavı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçıyla Ay-Yıldızlı ekibin başında 70. sınavına çıkacak. Bugün ülkece ondan ve ekibimizden zafer bekliyoruz.

Eski dost Ernst'ten Beşiktaş'a kıyak
Eski dost Ernst'ten Beşiktaş'a kıyak

Eski dost Ernst'ten Beşiktaş'a kıyak

Beşiktaş'ın 2009 şampiyonluğunda kilit rol oynayan Fabian Ernst, siyah-beyazlı yönetimi mutlu edecek bir teklifte bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.