Şenol Güneş'in gözü Caner Osmanpaşa'da

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası´na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, İtalya Serie A takımı Juventus´ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral´ın uzun süreli sakatlık yaşamasının ardından bir şok haber de Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak´tan aldı. Bel omurlarında kırık tespit edilen Kabak, en az 9 hafta sahalardan uzak kalacak. Savunma oyuncularının yaşadığı sakatlıklar ile oyuncu seçiminde eli zorlanmaya başlayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, gözünü Süper Lig´deki savunma oyuncularına çevirdi. Güneş´in yardımcıları bu doğrultuda Demir Grup Sivasspor forması giyen başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa´yı takip etmeye başladı.
32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu bu sezon ligdeki en istikrarlı stoper isimleri arasında yer alıyor. Caner Osmanpaşa, bu sezon şu ana kadar Demir Grup Sivasspor forması ile 23´ü Süper Lig ve 5´i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 karşılaşmaya çıktı.
TBF, Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko karşılaşması için ev sahibi ekibin yaptığı kural hatası başvurusunun kabul edildiğini ve karşılaşmanın tekrarlanacağını açıkladı.
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