Şenol Güneş'i kızdırdılar

Akşam

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı Moldova ile oynayacağı maç için dün bu ülkeye gitti. Türk vatandaşlar, kafilemizi çiçeklerle karşıladı. Yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu Türkiye lehine tezahüratlar yaptı. Takım kafilesi havalimanından erken çıktı ancak otobüs dışarıda bir süre bekletildi. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, otobüsün bekleme süresi artınca tepki gösterdi. Bir an önce konaklanacak otele gitmek isteyen başarılı çalıştırıcı, zor

sakinleştirildi.

GÜVENLİK AMİRİ DEVREDE

Aktarılana göre; Güneş’in tepkisinin ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı Güvenlik Amiri ve diğer isimler devreye girince, kriz çıkmadan otobüs hareket etti. Havalimanındaki geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Teknik Direktör Şenol Güneş’in havalimanında otobüsün bekletilmesine bir hayli sinirlendiği ifade edildi. Otele geçiş yapan kafile, son idmanın ardından kampa girdi. Tecrübeli Hoca Şenol Güneş, futbolcularıyla toplantı yaptı. Rakibin zayıf ve güçlü yönlerini anlattı

BİZİM HEDEFİMİZ BELLİ

Başarılı teknik adam, “Siz dünya şampiyonu Fransa’yı yendiniz. Ama Andorra karşısında ciddiyetten biraz uzaklaşınca neler olduğunu gördük. Az kalsın puan kaybedecektik. Moldova maçında kesinlikle böyle bir şey istemiyorum. Avrupa Şampiyonası’na mutlaka gitmeliyiz. Artık büyük turnuvaların dışında kalmak istemiyoruz. Herkes sorumluluğun farkında. Sahaya çıkanlar ellerinden gelen her şeyi yapacak. Moldova çok kritik bir deplasman. Burada kazanırsak önemli bir virajı döneriz. Kesinlikle puan kaybı istemiyorum” diye konuştu.