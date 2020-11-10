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aksam.com.tr
  • 10 Kasım 2020 Salı 08:00
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Şenol Güneş: 'Varsa bir sol bekiniz alırım'

Şenol Güneş: 'Varsa bir sol bekiniz alırım'

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AKŞAM

Riva'da hazırlıklarına başlayan Milli Takım ilk idmanını 18.30'da gerçekleştirdi.

Milliler, yarın Hırvatistan ile İstanbul’da özel maç yapacak. 15 Kasım’da Uluslar B Ligi’nde Rusya’yı konuk edecek olan Ay-Yıldızlılar, 18 Kasım’da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında, “Her aşamada yeni oyuncular geliyor. Kemik kadromuzu bozmayacağız. Caner’in hizmetleri büyük. Taylan ve Arda’yı yakından takip ediyoruz. Elinizde çok iyi sol bekiniz varsa bunu değerlendirmek istiyorum” dedi.

ALTAY KADRODA

A Milli Takım’da Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı. Gökhan’ın yerine Fenerbahçeli Altay, A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

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SPOR GÜNDEMİ

Milli Takım'da Hırvatistan hazırlıkları başladı
Milli Takım'da Hırvatistan hazırlıkları başladı

Milli Takım'da Hırvatistan hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan'la yapacağı özel maç ile UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü iç sahada Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.

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