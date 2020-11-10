Şenol Güneş: 'Varsa bir sol bekiniz alırım'

AKŞAM

Riva'da hazırlıklarına başlayan Milli Takım ilk idmanını 18.30'da gerçekleştirdi.

Milliler, yarın Hırvatistan ile İstanbul’da özel maç yapacak. 15 Kasım’da Uluslar B Ligi’nde Rusya’yı konuk edecek olan Ay-Yıldızlılar, 18 Kasım’da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında, “Her aşamada yeni oyuncular geliyor. Kemik kadromuzu bozmayacağız. Caner’in hizmetleri büyük. Taylan ve Arda’yı yakından takip ediyoruz. Elinizde çok iyi sol bekiniz varsa bunu değerlendirmek istiyorum” dedi.

ALTAY KADRODA

A Milli Takım’da Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı. Gökhan’ın yerine Fenerbahçeli Altay, A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

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