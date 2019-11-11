Şenol Güneş: Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi atmak istiyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri:

"Yarışta ilk günden beri oldukça mesafe katettik. Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu yarışı, İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Hedefimiz iki maçta 6 puan. Burada alacağımız bir beraberlik de gruptan çıkmamızı garantileyecek. En kötü ihtimalle beraberlik bile bizim için iyi bir sonuç, hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmek olduğu için."

"ALTAY BAYINDIR'I A TAKIMA ALDIK"

"İzlanda maçtan bir gün önce İstanbul'a gelecek, şu anda Antalya'da kamptalar. Beş oyuncumuz Avrupa'dan geliyor bugün. Şu an itibarıyla Gökhan Akkan ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları devam ediyor. Ümit takımda olan Altay Bayındır'ı bizimle birlikte idmanda görmek istiyoruz."

"HERKESİN DUASINI BEKLİYORUZ"

"Perşembe günü birlikte, daha önce başardığımız, aldığımız iyi sonuçlarla Türkiye'yi mutlu ettiğimiz gibi yine mutlu etmek istiyoruz. Herkesin duasını bekliyoruz. Maçın sonunda mutlu olarak ayrılmak istiyoruz."

"4 BÜYÜKLERDEN 7 FUTBOLCU ALABİLDİK"

"Kulüplerimiz de oyuncularımız da hep bizim. Biz de onları temsil ederek yarışıyoruz. Türk oyuncularla Avrupa'da yarışıyoruz. Kulübümüzün beklenenin dışında sonuçlar alması hepimizi üzer, üzüyor da. Hem ülke içinden hem dışından aldığımız oyuncularla başarılı olmak istiyoruz. 4 büyüklerden 7 futbolcu alabildik. Eskiden daha fazla alıyorduk. Türk futbolunun eksikleri ve sorunları da var. Umarım Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlarımız olur. Son maçlara baktığımızda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden gelenmiş görüyoruz bazı takımları. Galatasaray'ın Brugge'u yenerek Avrupa Ligi'nde devam etmesi, Başakşehir'in yoluna devam etmesi ihtimal dahilinde. Avrupa'ya direkt gitmek için herkesin sorumluluğu var.

"ÖNCE AVRUPA, SON DÜNYA KUPASI"

"İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katıldıktan sonra o tecrübe ile Dünya Kupası'na da katılırız. Her şey hazır olmak lazım. Panik yapmak, telaş yapmak doğru değil. Hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu unutmayalım öncelikle." Gruptaki tek mağlubiyetimizi İzlanda'dan aldık, bu maçta sabırlı ve akıllı oynamak zorundayız. İzlanda maçı bizim için final olacak. Kazanarak gruptan çıkmak istiyoruz. Gittiğimizle ilgili varsayımla konuşmak doğru değil. Taraftardaki rahatlığın güvenle alakalı olduğunu düşünüyorum ama oynamadan kazanılmıyor. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz ve maçı önemsiyoruz. Maç, bizim için son adım olacak. En küçük bir ihmale tahammül yok."

"EMRE NE OLURSA OLSUN KADRODA OLACAK"

"Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor. Emre bizim kaptanımız. Bize çok yardımcı olan bir kardeşimiz. Sakatlığı var. Yaşı itibariyle her sakatlığa katlanarak hem kulübü hem de bizim için oynamaya gayret gösteriyor. Ne durumda olacağına bakacağız. Ne olursa olsun kamptan ayrılmayacak."

"MERAK ETMEYİN, GİTMİYORUM"

"İzlanda maçına final diyorum. İzlanda maçı son maçım demek değil bu. Merak etmeyin, gitmiyorum..."

"DURAN TOPLARA ÖNLEM ALACAĞIZ"

"İzlanda'ya karşı oynatabileceğimiz en iyi 11'i düşünüyoruz. İzlanda fizik gücünün yanında daha çok duran toplarda etkili olan bir takım, biz de üç kez duran toptan gol yedik. Önlem alacağız."

"ÇAĞLAR VE MERİH DOĞRU YOLDALAR"

"Çağlar ve Merih'le ne olursa olsun gurur duyuyorum. Hem karakter, hem oyun olarak doğru yoldalar."