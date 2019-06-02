Şenol Güneş: Savaş bundan sonra başlıyor

Hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BU OYUNLA YENMEK ZOR OLACAK"

Bu oyunun Fransa karşısında yetmeyeceğini vurgulayan Şenol Güneş, "Ligin sonundayız ve iki hazırlık maçı yaptık. Oyuncuların tamamını oynatmaya çalıştık. Sıkıntısı olanları dinlendirdik. İki hazırlık maçına baktığımızda oyun olarak istediklerimizi yapmaya çalıştık ama rakipler Fransa ayarında olmadığı için bir ölçü olacağını düşünmüyorum. Bu oyunla Fransa'yı yenmek zor olacak. Farklı bir maç olacaktır. " şeklinde konuştu.

"OYUNCULAR İÇİN DE ÖLÇÜ OLACAK"

Şenol Güneş sözlerini, "Yarından itibaren eldeki oyuncuların durumunu değerlendirip Fransa maçına Fransa maçında ofansta ve defansta çok iyi olmamız gerekiyor. Hücumda top kaptırmamamız gerekiyor. Dünya birincisi olmuş bir ülke ile oynuyoruz. Oyuncular için de bir heyecan ve ölçü olacaktır. Ne yapacağımızı göreceğiz" ifadeleriyle sürdürdü.

"ASIL SAVAŞ BAŞLIYOR"

Şenol Güneş sonra olarak "Taraftarlara teşekkür ediyorum. Böyle sıcak bir günde bizi yalnız bırakmadılar. Alanya'da ilk maçımız, Özbekistan ile ilk maçımız, İrfan Can ilk golünü attı, İrfan Can ilk golünü atıyordu. Birçok ilk yaşandı. Oğuzhan'ın olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Hepsi iyiydi. Kim daha iyiydi bunu düşünmek gerek. Dorukhan'ın bir sıkıntısı oldu. Durumunun ne olduğunu tam bilmiyoruz. Okan'ın durumu belirsiz. Sıkıntılarımız da artılarımız da var. Cehennemin başlangıcı, asıl savaş bundan sonra başlıyor. Sezon sonunu yaşıyoruz ve yorgunluklar, moralsizlikler, hepsi var. Akşam bir moral vermeye çalıştık" dedi.