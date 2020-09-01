Şenol Güneş: Pazarlık yapan gelmesin

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli takım için yurt dışında görüştükleri genç oyuncular olduğunu söyleyen Güneş, “Bizim talep ettiğimiz bir oyuncu başka bir yeri seçiyorsa ona saygı duyuyorum. Çünkü tercihini kullanmıştır. Zaten ona diyecek bir şeyimiz yok. Ama talep edipte düşünüp, orası, burası pazarlık yapıyorsa o zaten bize ait olmasın daha iyi” ifadelerini kullandı. Şenol Güneş “Hedefimdeki 1 numaraya Dünya Kupası’nı koyuyorum. Kulüp takımlarına dönmeyi düşünmüyorum” diye konuştu.
8-10 SENE GERİDEYİZ
Deneyimli çalıştırıcı sözlerini şöyla sürdürdü: “Türkiye’de tekrar kulüp savaşına, bu kavgalı ortama girmek istemiyorum. Avrupa’daki futbolun 8-10 sene gerisindeyiz. Eğitimde de, yarışmada da... Ferdi Kadıoğlu kararını henüz netleştirmedi. Bekliyoruz. Şu an iki kalecimiz de hazır, ikisini de oynatsam olur. Keşke Süper Lig’e bir hafta önce başlayabilseydik.“
MERT KADRODAN ÇIKARILDI
Bu arada UEFA Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Macaristan’la karşılaşacak olan milli takımda sakatlık şoku yaşandı. Sağ ayak tabanından sakatlık yaşayan Mert Çetin ise aday kadrodan çıkarıldı. Ay-Yıldızlılar, ilk idmanını yaptı.
PORTEKİZLİ HAKEM
Öte yandan UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye ile Macaristan arasında 3 Eylül’de oynanancak maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.
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Şenol Güneş, “Bizim talep ettiğimiz bir oyuncu başka bir yeri seçiyorsa ona saygı duyuyorum. Ama talep edipte düşünüp, orası, burası pazarlık yapıyorsa o zaten bize ait olmasın daha iyi” diye konuştu.