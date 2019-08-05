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aksam.com.tr
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:10
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  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:15

Şenol Güneş önerdi, Beşiktaş onun için harekete geçiyor

Şenol Güneş önerdi, Beşiktaş onun için harekete geçiyor

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Loris Karius'u yedekleyecek ve rekabete girecek kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a kaleci alternatifini eski teknik direktörü Şenol Güneş önerdi.

Beşıktaş'ta Loris Karius'u yedekleyecek ve rekabete girecek kaleci arayışları sürüyor. 

Genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın performansı yeterli görülmeyince takviyeye hazırlanan siyah-beyazlılar, 

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra henüz bir yere imza atmayan Ertaç Özbir ile her şartta anlaşma sağladı ve beklemeye aldı. 

Ancak Beşiktaş'ın ilk hedefi Bursaspor'un file bekçisi Muhammed Şengezer. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılmadan önce yönetime 22 yaşındaki eldiveni önerdiği kaydedildi.

Yönetim, Bursaspor'un 2 milyon Euro bonservis istediği Muhammed için rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.

(Sabah)

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