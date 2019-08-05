Şenol Güneş önerdi, Beşiktaş onun için harekete geçiyor

Beşıktaş'ta Loris Karius'u yedekleyecek ve rekabete girecek kaleci arayışları sürüyor.
Genç file bekçisi Utku Yuvakuran'ın performansı yeterli görülmeyince takviyeye hazırlanan siyah-beyazlılar,
Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra henüz bir yere imza atmayan Ertaç Özbir ile her şartta anlaşma sağladı ve beklemeye aldı.
Ancak Beşiktaş'ın ilk hedefi Bursaspor'un file bekçisi Muhammed Şengezer. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılmadan önce yönetime 22 yaşındaki eldiveni önerdiği kaydedildi.
Yönetim, Bursaspor'un 2 milyon Euro bonservis istediği Muhammed için rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.
(Sabah)
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