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  3. Şenol Güneş, Moldova maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe birden gidiyor

Şenol Güneş, Moldova maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe birden gidiyor

Şenol Güneş, Moldova maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe birden gidiyor

A MİLLİ Takımımız Andorra’yı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenerek H Grubu’nda puanını 12’ye çıkardı ve 2020 Avrupa Şampiyonası yürüyüşünü sürdürdü ancak Ay-Yıldızlılar’ın oynadığı oyun taraftarlar kadar teknik direktör Şenol Güneş’i de tatmin etmedi. Zayıf rakibi karşısında oyuncularından farklı bir galibiyet bekleyen Güneş, alınan skor ve gösterilen performans sonrasında radikal kararlar almaya karar verdi. Güneş, Moldova maçında ilk 11’de değişikliğe gidecek.

CENK KULÜBEYE ENES 11’E

TECRÜBELİ çalıştırıcı ilk olarak 11’de başlattığı Güven’i kızağa çekecek ve Kenan Karaman’ı sahaya sürecek. Güneş, çok çalıma giren ve bireysel oynayan İrfan Can’ın yerine ise Ozan Tufan’ı monte edecek. Umut’un forması da Emre Kılınç’a gidecek. Şenol Güneş en önemli değişikliği ise ileri uçta yapacak. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun’un performansını düşük bulan kurt çalıştırıcı, Cenk’in yerine Enes Ünal’ı, Hakan’ın yerine ise Yunus Mallı’yı Moldova maçında oynatacak.

(Güneş)

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