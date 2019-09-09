Şenol Güneş, Moldova maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe birden gidiyor

CENK KULÜBEYE ENES 11’E

TECRÜBELİ çalıştırıcı ilk olarak 11’de başlattığı Güven’i kızağa çekecek ve Kenan Karaman’ı sahaya sürecek. Güneş, çok çalıma giren ve bireysel oynayan İrfan Can’ın yerine ise Ozan Tufan’ı monte edecek. Umut’un forması da Emre Kılınç’a gidecek. Şenol Güneş en önemli değişikliği ise ileri uçta yapacak. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun’un performansını düşük bulan kurt çalıştırıcı, Cenk’in yerine Enes Ünal’ı, Hakan’ın yerine ise Yunus Mallı’yı Moldova maçında oynatacak.

(Güneş)