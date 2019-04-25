Şenol Güneş, Medel'in Galatasaray derbisine yetiştirilmesini istedi

Sivasspor galibiyetiyle lider Başakşehir'le puan farkını 6'ya indiren, G.Saray'ı da 3 puan geriden takip eden Beşiktaş, şampiyonluk için umutlarını artırdı.

Ligin bitimine 5 hafta kala Ümraniye'de moraller üst seviyeye çıkarken, Sivas maçında sakatlanan Gary Medel için seferberlik ilan edildi.

Ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edilen Şilili yıldızın tedavisine hemen başlandı. Şenol Güneş, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek olan tecrübeli futbolcunun G.Saray derbisine yetiştirilmesi talimatını verdi.

(Sabah)