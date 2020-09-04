Şenol Güneş: 'Macaristan kazanmayı hak etti'

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:
Maça başlarken düşüncelerimizin çoğu olmadı. Rakibin genel olarak teknik kapasitesi ve oyuna hakim olma özelliği var ama daha agresif oynadılar. Özellikle, agresif oyuna cevap vermedik. Topu iyi kullandılar. Defansif ve ofansif olarak beklediğimiz oyun yoktu. Hücumdaki yavaş oyun etkinliğimizi azalttı. Rakip bizi kontrol altına almaya çalışıyordu. Teknik taktik ve fizik olarak daha iyi iş yaptılar. Hem bireysel hem takım olarak kendi potansiyelimizin altında kaldık. Kıran kırana oyun beklerken olmadı. Baraj kurarken bile iştahlı değildik. O kadar oyundan koptuğumuz dönemler oldu. Oyun temposunu koymadığımız zaman rakibin üstün oyunu ortaya çıkar. Rakip, üstün oyununu bizim olumsuz futbolumuzdan ötürü iyi yansıttı. Onlar hak etti. Kötü oyun ve kötü skor.
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Transferin en etkili takımı Fenerbahçe, 3 yıldızın transferi için son hamlelerini yapıyor. Eran Zahavi ile her konuda anlaşan, Marcel Tisserand'ı büyük ölçüde bitiren Sarı-Lacivertliler, asıl sükseyi Edin Visca transferiyle yapmak istiyor. Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için yoğun mesai harcarken Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'e Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Deniz Türüç, Miha Zajc ve Zanka ile 3-4 milyon euroluk bir ödeme yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu akşam Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan maçın önemli olduğunu söyleyerek, "Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bu puanı alacağız" dedi.
TFF, Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
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Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu