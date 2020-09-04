Şenol Güneş: 'Macaristan kazanmayı hak etti'

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 1-0 yenildiğimiz maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Maça başlarken düşüncelerimizin çoğu olmadı. Rakibin genel olarak teknik kapasitesi ve oyuna hakim olma özelliği var ama daha agresif oynadılar. Özellikle, agresif oyuna cevap vermedik. Topu iyi kullandılar. Defansif ve ofansif olarak beklediğimiz oyun yoktu. Hücumdaki yavaş oyun etkinliğimizi azalttı. Rakip bizi kontrol altına almaya çalışıyordu. Teknik taktik ve fizik olarak daha iyi iş yaptılar. Hem bireysel hem takım olarak kendi potansiyelimizin altında kaldık. Kıran kırana oyun beklerken olmadı. Baraj kurarken bile iştahlı değildik. O kadar oyundan koptuğumuz dönemler oldu. Oyun temposunu koymadığımız zaman rakibin üstün oyunu ortaya çıkar. Rakip, üstün oyununu bizim olumsuz futbolumuzdan ötürü iyi yansıttı. Onlar hak etti. Kötü oyun ve kötü skor.

