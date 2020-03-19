Şenol Güneş liglerin ertelenmesiyle ilgili görüşünü açıkladı

Koronavirüs salgını sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan ederken, tüm dünyada toplu organizasyonlar bir bir ertelenmeye devam ediyor. Futbolda da neredeyse tüm ligler ertelenmiş, EURO2020, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi gibi organizasyonlar da ileri bir tarihe ötelenmişti. Ancak Türkiye'deki ligler ertelemeyi değil, seyircisiz oynamayı seçmişti.
Konuyla ilgili başta Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim isyan bayrağını açarken, Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna, Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ve Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu da liglerin ertelenmesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca birçok futbolcu da rahatsızlıklarını dile getirmeye devam ediyor.
GÜNEŞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ise sessizliğini sonunda bozdu. Milliyet gazetesi spor yazarı Bilal Meşe'nin duyurduğu habere göre Güneş'in, "Dünya ayakta, insan sağlığı önemli. Lig maçları da ertelenirse, takvim yeniden yapılır. Örneğin, Haziran ayı boş, o süreçte ligler tamamlanır" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic geldi ancak İngiliz basını sarı lacivertlilerin bu talebini gerçekçi bulmuyor.
Sarı-Lacivertliler, yeni sezon için Akdeniz temsilcisinin hocası Erol Bulut'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bulut, gelirse yanında N'Sakala ve Cisse'yi de getirecek.
Suudi basını, Al-Hilal'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafe'ye yeni bir kontrat önerdiğini ancak, Fransız oyuncunun bunu kabul etmediğini yazdı. Suudiler, Gomis'in G.Saray'a gitmek istediğini de vurguladı.
Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Bordo-Mavililer, Milan ve Napoli'nin transfer listesine giren Sörloth'un tapusunu alacak. Ardından İtalyanlardan teklif bekleyecek. İstenen bonservis verilirse oyuncu satılacak.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.
Siyah beyazlı ekip, performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralamıştı.