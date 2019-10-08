Şenol Güneş: 'Lider gidelim seri başı olalım'

AKŞAM

MİLLİ Takım’da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri mesaisi başladı. Elemelerde 11 Ekim Cuma günü İstanbul’da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak milli takımda Teknik Direktör Şenol Güneş ise düzenlediği basın toplantısı ile açıklamalarda bulundu. Güneş, “Önceliğimiz Arnavutluk maçı olacak. Kalan 4 maçta en önemli maçımız bu olacaktır. Kendi sahamızdaki iki maçı kazandığımız zaman şampiyonaya gideceğimizi düşünüyoruz. Arnavutluk, Avrupa’nın önemli liglerinde iyi oyuncuları olan bir takım” ifadelerini kullandı.

TAKIMDA AiLE HAVASI VAR

Sakatlıklardan da bahseden Şenol Güneş, “27 kişilik kadro açıkladık. Dorukhan ciddi bir sakatlık geçirdi. Abdülkadir, Cengiz, Hasan Ali de aynı şekilde sakat. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Tüm Türkiye’nin mutlu olacağı bir takım yaratmak istiyoruz. Sıcak bir hava, aile havası var. Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Halkımız da bunları bizde gördüğü için sahipleniyor. Konya’da, Eskişehir’de, Antalya’da Türkiye’nin neresi olursa olsun Milli Takım’a hep sıcak bakılır. Taraftar profilini değiştirmek zaman alır. Hem Anadolu’yu görmek, hem İstanbul’da olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

BURAK DA CENK DE HAZIR DEĞiL

Hücum hattıyla ilgili konuşan Güneş, “Burak kalitesi belli bir oyuncu. Tempo olarak eksik olsa bile iyi bir oyuncu. Cenk antrenmana çıkan ancak oynamayan bir oyuncu. İkisini birden oynatıp oynatmayacağımıza bakacağız. Burak da hazır değil, Cenk de hazır değil” dedi. Finallere grup lideri ya da ikinci olarak gitmek istediklerini de vurgulayan Güneş, Mercedes ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına atıfta bulunarak, “Otobüsle ya da uçakla gidelim. Garanti gidelim. Acelemiz yok. Yavaş ya da hızlı. Ancak lider gitmek avantajlı. Seri başı olabileceğiz” değerlendirmesinde bulundu.