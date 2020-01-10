Şenol Güneş, Galatasaray kampını ziyaret etti

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenör Levent Şahin ile bir araya gelen Güneş, ikinci devre için başarı dileklerini iletti.
Ziyarette Güneş'in yanı sıra, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve Türkiye Federasyonu Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı 3-2 yendi.
Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru'nun sıtma hastalığına yakalandığını açıklandı.
Trabzonspor Kulübü, son günlerde gündemde olan "Harcama Limitlerinin Esnetilmesi" konusu ile ilgili bir açıklama yayımladı.
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile yollarını ayıran Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.
Beşiktaş’ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçının 64. dakikasında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, oyuna devam edemedi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.
Everton'da istediği şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralandı.