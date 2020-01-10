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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 23:01
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 23:01

Şenol Güneş, Galatasaray kampını ziyaret etti

Şenol Güneş, Galatasaray kampını ziyaret etti

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın kampını ziyaret etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenör Levent Şahin ile bir araya gelen Güneş, ikinci devre için başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Güneş'in yanı sıra, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve Türkiye Federasyonu Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer aldı.

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