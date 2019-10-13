Şenol Güneş: Fransa'da beraberlik istemem

Arnavutluk engelini aşarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma yolunda çok büyük bir engeli aşan Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş iddialı açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, yarın oynanacak Fransa maçı öncesi 3 puanı istediğinin sinyallerini verdi.

RAHAT BİR MAÇ OLACAK

Güneş, "Fransa maçında bize beraberlik yetiyor ama beraberlik istemem. Bizim takımımız da hiç berabere kalmadı. Fransa maçı rahat oynayacağımız bir maç olacak" dedi.

GERGİNLİK ARTTI AMA GÜLDÜK

Tecrübeli hoca, "Oyuncularımız bir an önce şampiyonaya gitmek istiyor. Arnavutluk maçı final gibi bir maçtı. Gerginliği artırdı ama kazandık" şeklinde konuştu.

FRANSA EVİNDE TEHLİKELİ

Güneş, Fransa'nın evinde tehlikeli olduğunu belirterek, "Arnavutluk maçı gergin geçtiği için oyun olarak çok iyi değildik. Fransa maçı inşallah daha farklı olur" dedi..

SAVUNMAMIZ ETTEN DUVAR

Elemelerde oynadığı 7 maçın 6'sında gol yemeyen Türkiye 55 takımlı eleme aşamasında en az gol yiyen 3. takım...

A Milli Takımımız başarılı savunmasıyla dikkat çekiyor. Avrupa Şampiyonası elemelerinde çıktığı 7 maçın 6'sında kalesinde gol görmeyen Ay-Yıldızlı ekibimiz 55 takımlı eleme aşamasının en iyi 3. performansını sergiledi. Türkiye yenilen gol karnesiyle milenyum çağının en iyisi durumunda. Millilerimiz çıktıkları 7 maçta 2 gol kalesinde görürken maç başına 0,29 gol yedi. Böylece A Milliler Belçika ve Ukrayna'dan sonra grup elemelerinde en az gol yiyen 3. ekip durumunda.

(Takvim)